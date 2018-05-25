Cimbom'un şampiyonluk hikayesi - 4

'BİZ KALAN 3 KARŞILAŞMAYI DA KAZANACAĞIZ'

Türk Telekom'da şampiyonluğu direkt etkileyecek Beşiktaş derbisinde Aslanlar'ın en önemli motivasyonu yine tribünleri hınca hınç dolduran taraftarı oldu. Fernandes ve Rodrigues'le patlayan Cimbom, hem ezeli rakibinin şampiyonluk hayalini bitirdi hem de 21. şampiyonluk için geri sayıma geçti. Başakşehir'in de puan kaybıyla beraberlik hakkı doğan Galatasaray'da Akhisar maçı öncesi devreye yine Fatih Terim girdi. Önce takımın başkanlık yarışı sürecinden olumsuz etkilenmemesi için sosyal medyadan 'konsantrasyon' vurgusu yapan Terim, ardından takımla yaptığı toplantıda, "Beraberlik hakkımız doğdu ama bunu yok sayıyoruz. Biz kalan 3 maçımızı da kazanacağız. Şampiyon olacağız" sözleriyle futbolcularını ateşledi.



KONSANTRASYON MESAJI KİMLERE İDİ?

Galatasaray'da 4 başkan adayının yarışacağı açıklandığında İmparator Fatih Terim, 'nerede kalmıştık' kadar önemli bir tweet daha atarak, bir anda dikkatleri üzerine çekti. Her şey iyi giderken 4 başkan adayının isimleri açıklandığında konsantrasyon kaybı yaşanmaması için İmparator'un saat 19.05'te attığı "Konsantrasyon" mesajı, bir kez daha dağılmaya yakın olan kulüpte başta başkan adayları olmak üzere, camiaya açık bir mesaj olarak algılandı. Akhisarspor maçı öncesi tüm adaylara adeta göz dağı verildi.



