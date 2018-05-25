Cimbom'un şampiyonluk hikayesi - 4
Şampiyonluk yolunda Başakşehir maçına konsantrasyon, Gençlerbirliği maçının kaybedilmesi ile birlikte başladı. Aslanlar, Türk Telekom'a liderliği geri almak için ve ilk yarının rövanşı için gelirken, takım otobüsünde şarkılar eşliğinde ve şampiyon tezahüratları ile camlara vurarak motivasyona başladılar. Şampiyonu belirleyen, sezonun son maçı olan Göztepe'ye kadar da bu gelenek sürdü.
ZİRVENİN YOLU BAŞAKŞEHİR'LE AÇILDI
Başakşehir karşısına liderlik için çıkan Galatasaray, ilk yarısında çok zorlandığı maçta ikinci devrede tribünleri dolduran taraftarıyla coştu. Mariano'nun jeneriklik, Adebayor'un kendi kalesine attığı gollerle, zirveyi rakibinden geri alan Cimbom 21. şampiyonluk için bitime 5 hafta kala liderlik koltuğuna oturdu. Şampiyonluk maratonunda Alanyaspor deplasmanı sonrası kritik Beşiktaş derbisine kilitlendi.
KUPA ŞOKU ALANYA VE DERBİYLE UNUTULDU
İlk kez bir şampiyonlukta 7 mağlubiyet ile sezon geçiren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde 2-1'in rövanşında, Akhisar'a yenilerek final biletini alamaması büyük şok etkisi yarattı. Tüm sorumluluğu yaptığı rotasyona bağlayan Fatih Terim, eleştirileri de göğüsledi ve hiçbir futbolcusunu ateşe atmadı. Bu şekilde şampiyonluk konsantrasyonunu bozmadı ve Alanya deplasmanında girilen gol düellosundan galip ayrılan Aslan, gözünü Beşiktaş derbisine çevirdi.
'BİZ KALAN 3 KARŞILAŞMAYI DA KAZANACAĞIZ'
Türk Telekom'da şampiyonluğu direkt etkileyecek Beşiktaş derbisinde Aslanlar'ın en önemli motivasyonu yine tribünleri hınca hınç dolduran taraftarı oldu. Fernandes ve Rodrigues'le patlayan Cimbom, hem ezeli rakibinin şampiyonluk hayalini bitirdi hem de 21. şampiyonluk için geri sayıma geçti. Başakşehir'in de puan kaybıyla beraberlik hakkı doğan Galatasaray'da Akhisar maçı öncesi devreye yine Fatih Terim girdi. Önce takımın başkanlık yarışı sürecinden olumsuz etkilenmemesi için sosyal medyadan 'konsantrasyon' vurgusu yapan Terim, ardından takımla yaptığı toplantıda, "Beraberlik hakkımız doğdu ama bunu yok sayıyoruz. Biz kalan 3 maçımızı da kazanacağız. Şampiyon olacağız" sözleriyle futbolcularını ateşledi.
KONSANTRASYON MESAJI KİMLERE İDİ?
Galatasaray'da 4 başkan adayının yarışacağı açıklandığında İmparator Fatih Terim, 'nerede kalmıştık' kadar önemli bir tweet daha atarak, bir anda dikkatleri üzerine çekti. Her şey iyi giderken 4 başkan adayının isimleri açıklandığında konsantrasyon kaybı yaşanmaması için İmparator'un saat 19.05'te attığı "Konsantrasyon" mesajı, bir kez daha dağılmaya yakın olan kulüpte başta başkan adayları olmak üzere, camiaya açık bir mesaj olarak algılandı. Akhisarspor maçı öncesi tüm adaylara adeta göz dağı verildi.
ALANYA KAHRAMANI SİNAN GÜMÜŞ
Sezon başlamadan önce takımdan ayrılmak isteyen ve kulübeye hapsolan Sinan Gümüş, şampiyonluk yolunda son haftaların kurtarıcısı oldu. Ligde ilk yarıda sadece 38 dakika oynayabilen Sinan, Fatih Terim'in gelişiyle çıkışa geçti. Asıl desteği Konya ve Alanya maçlarında sağladı. Konyaspor maçında Aslan'ı 1-0 yenilgiden 1 gol, 1 asistle kurtaran genç forvet, Alanya karşılaşmasında ise soyadını aşıp altın golün altına imza attı. Maç 2-2'yken oyuna giren Sinan, kritik Beşiktaş derbisi öncesi zaferi getiren gole adını yazdırdı.
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