Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)

İLK ADAY MİLİK, PLASE KALİNİC VE BACCA...

Şampiyonlar Ligi'ni düşenerek üst seviye bir forveti kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın listesi ortaya çıktı... Sarı-kırmızılılar, Napoli formasını giyen Arkadiusz Milik için çok büyük bir mesai harcıyor. Polonyalı yıldızın kiralanması konusunda İtalyan kulübüyle prensip anlaşmasına varan yönetim, Milik'in menajeriyle pazarlıklarını sürdürüyor.

Karar turnuva sonrasında

Dünya Kupası'nda bulunan Milik'e 2-3 teklif olduğu ve yıldız futbolcunun bu nedenle kararsızlık yaşadığı belirtiliyor. Milik'in bu nedenle turnuva bittikten sonra kariyeriyle ilgili kararı vereceği öğrenildi. Fakat Napoli'nin Şampiyonlar Ligi'nde

oynayacak olması nedeniyle Polonyalı forvetini Galatasaray'a vermek istediği öğrenildi.

Terim 'önce Milik' diyor

Cimbom, Milik'e alternatif olarak ise Milan'lı iki yıldızı belirledi. Bu isimler Nikola Kalinic ve Carlos Bacca... Fatih Terim'in iki forvete de onay verdiği ancak ilk tercihinin Milik olduğu ifade ediliyor. (Takvim / 22 Haziran)