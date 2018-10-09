Cimboma genç golcü: Artem Biesiedin - Galeri - Fotomaç
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Cimbom'a genç golcü: Artem Biesiedin
Devre arasında mutlaka iki forvet takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da gündeme gelen son isim Dinamo Kiev'den Artem Biesiedin...
9 Ekim 2018 Salı, 00:04:11
Güncelleme: 00:07:57
Cimbom'a genç golcü: Artem Biesiedin
Fatih Terim öncülüğünde takımı gençleştirmek isteyen sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ukraynalı golcüyü takibe alırken scout ekibi yarın İtalya'ya gidecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Cimbom'a genç golcü: Artem Biesiedin
İtalya'nın Ukrayna ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasında Artem Biesiedin'i izleyecek ve Terim'e rapor verecek.
Cimbom'a genç golcü: Artem Biesiedin
Bir süredir G.Saray'ın izleme listesinde yer alan 22 yaşındaki golcü ilk kez canlı olarak izlenecek.
Cimbom'a genç golcü: Artem Biesiedin
Artem Biesiedin'e olan ilginin en önemli nedenlerinden birisi de Dinamo Kiev'le olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması...
Cimbom'a genç golcü: Artem Biesiedin
MODESTE'YE BAĞLI
Sezon başında Çin takımı TJ Quanjian ile yaşadığı sorunlar nedeniyle riske girmek istemeyen Galatasaray, Anthony Modeste'yle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyor.