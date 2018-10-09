Cimboma genç golcü: Artem Biesiedin - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Cimbom'a genç golcü: Artem Biesiedin

    Devre arasında mutlaka iki forvet takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da gündeme gelen son isim Dinamo Kiev'den Artem Biesiedin...
    9 Ekim 2018 Salı, 00:04:11 Güncelleme: 00:07:57
    Cimbom'a genç golcü: Artem Biesiedin
    • 1
    • 11
    Cimboma genç golcü: Artem Biesiedin

    Fatih Terim öncülüğünde takımı gençleştirmek isteyen sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ukraynalı golcüyü takibe alırken scout ekibi yarın İtalya'ya gidecek.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Cimbom'a genç golcü: Artem Biesiedin
    • 2
    • 11
    Cimboma genç golcü: Artem Biesiedin

    İtalya'nın Ukrayna ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasında Artem Biesiedin'i izleyecek ve Terim'e rapor verecek.

    Cimbom'a genç golcü: Artem Biesiedin
    • 3
    • 11
    Cimboma genç golcü: Artem Biesiedin

    Bir süredir G.Saray'ın izleme listesinde yer alan 22 yaşındaki golcü ilk kez canlı olarak izlenecek.

    Cimbom'a genç golcü: Artem Biesiedin
    • 4
    • 11
    Cimboma genç golcü: Artem Biesiedin

    Artem Biesiedin'e olan ilginin en önemli nedenlerinden birisi de Dinamo Kiev'le olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması...

    Cimbom'a genç golcü: Artem Biesiedin
    • 5
    • 11
    Cimboma genç golcü: Artem Biesiedin

    MODESTE'YE BAĞLI
    Sezon başında Çin takımı TJ Quanjian ile yaşadığı sorunlar nedeniyle riske girmek istemeyen Galatasaray, Anthony Modeste'yle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyor.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN