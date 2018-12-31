Çılgın transfer operasyonu! 2019 model Galatasaray böyle...
Galatasaray transfer gündeminde sıcak saatler! Gelecekler, gidecekler, teklifler peş peşe... Sarı kırmızılıların devre arası takım içi ve transfer operasyon gündemi yoğun geçecek.
"BELHANDA'YA İHTİYAÇ VAR"
Galatasaray Teknik Direktörü, Nice ve Monaco'nun talip olduğu Belhanda için teknik direktör Fatih Terim takımda ihtiyacı olduğunu belirterek gönderilmemesini istedi.
FEGHOULI
Arap kulüplerinden teklifler alan Feghouli'nin de satılmasını istemediğini bildiren Terim, "Feghouli ve Belhanda'nın ikinci yarıda bize büyük katkı yapacağına inanıyorum" dedi"
RODRIGUES TEKLİFİ İÇİN SÖZ TERİM'DE
Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımının Garry Rodrigues için 9 milyon Euro teklif etmesi Galatasaray'ın transfer gündemine bomba gibi düşerken, bu konudaki karar için Fatih Terim bekleniyor.