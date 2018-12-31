Çılgın transfer operasyonu! 2019 model Galatasaray böyle... - Galeri - Fotomaç
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Çılgın transfer operasyonu! 2019 model Galatasaray böyle...

Galatasaray transfer gündeminde sıcak saatler! Gelecekler, gidecekler, teklifler peş peşe... Sarı kırmızılıların devre arası takım içi ve transfer operasyon gündemi yoğun geçecek.

31 Aralık 2018 Pazartesi, 09:45:44 Güncelleme: 10:34:54
Çılgın transfer operasyonu! 2019 model Galatasaray böyle...

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da takımdan ayrılacak ve takıma gelecekler isimler belli oldu. Devre arası transfer döneminde revizeye gidecek sarı kırmızılılarda 10 isim için çalışmalar son hızla sürüyor...

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Çılgın transfer operasyonu! 2019 model Galatasaray böyle...

İşte Galatasaray'ın transfer operasyonu ve 2019'da sahaya çıkacağı ilk 11 kadrosuna dair tüm bilgiler...

Çılgın transfer operasyonu! 2019 model Galatasaray böyle...

"BELHANDA'YA İHTİYAÇ VAR"
Galatasaray Teknik Direktörü, Nice ve Monaco'nun talip olduğu Belhanda için teknik direktör Fatih Terim takımda ihtiyacı olduğunu belirterek gönderilmemesini istedi.

Çılgın transfer operasyonu! 2019 model Galatasaray böyle...

FEGHOULI
Arap kulüplerinden teklifler alan Feghouli'nin de satılmasını istemediğini bildiren Terim, "Feghouli ve Belhanda'nın ikinci yarıda bize büyük katkı yapacağına inanıyorum" dedi"

Çılgın transfer operasyonu! 2019 model Galatasaray böyle...

RODRIGUES TEKLİFİ İÇİN SÖZ TERİM'DE
Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımının Garry Rodrigues için 9 milyon Euro teklif etmesi Galatasaray'ın transfer gündemine bomba gibi düşerken, bu konudaki karar için Fatih Terim bekleniyor.

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