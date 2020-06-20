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Cezanın nedeni belli oldu! Galatasaraylı Adem Büyük ve o küfür...
Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray karşılaşmasının yankıları sürmeye devam ediyor... Sarı kırmızılılarda Adem Büyük, PFDK kararıyla 3 maç cezalandırılırken, nedeni belli oldu. İşte detaylar...
20 Haziran 2020 Cumartesi 12:24
Güncelleme: 20.06.2020 12:30
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Peşi sıra gördüğü sarı kart ile oyun dışı kalan Adem Büyük, sahadan çıkarken hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya "Sen o... çocuğusun" dediği raporlara geçti.
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Büyük, bu eylemi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Talimatın, "Kişilik haklarına saldırı, hakaret ve tahdit" başlıklı 41. maddesine göre işlem gören oyuncuya, hakareti hakeme karşı olduğu için 7 maça kadar ceza öngörülürken, PFDK ağır ifadelere alt sınırdan uygulama yaparak üç maç ceza kesti.
Çift sarı kartla birlikte Adem; Gaziantepspor, Başakşehirspor, Trabzonspor ve Alanyaspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.
Milliyet'in haberine göre hukukçular, hakeme yönelik en ağır eylemin "küfür ve hakaret" olduğunun altını çizdi.
Kaleci Muslera'nın sakatlığından hakemli sorumlu tutan ve Yaşar Kemal Uğurlu'yu "cellat başı" olarak suçlayan Galatasaray Kulübü, bu açıklaması nedeniyle 100 bin lira para cezasına çarptırıldı.
Hukuk Müşavirliği, kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaları inceleyip Galatasaray'ı PFDK'ya sevk ederken, Uğurlu'yu hedef alan "cellat" ifadesini "centilmenliğe aykırı" açıklama olarak nitelendirmesi ve Merkez Hakem Kurulu'nun da buna sessiz kalması dikkat çekti.