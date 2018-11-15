Cezalar Galatasaraya yarıyor! - Galeri - Fotomaç
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Cezalar Galatasaray'a yarıyor!
Galatasaray ligde şampiyonluk yarışını sürdürürken başı cezalardan kurtulamıyor.
15 Kasım 2018 Perşembe, 02:14:14
Güncelleme: 07:52:54
Özellikle Teknik Direktör Fatih Terim'in aldığı ağır ceza camiada şok etkisine neden oldu.
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Ancak buna rağmen istatistikler Fatih Terim'e verilen cezaların Galatasaray'ı bu zamana kadar hiç etkilemediğini gösteriyor.
Takıma olumsuz yansımadı
Fatih Terim G.Saray'da 1996'dan bu yana teknik direktör olarak 4 dönem görev yaptı.
Bu süreç içinde tecrübeli teknik adam aldığı ceza nedeniyle 17 maçta tribüne çıktı. Ancak bu takıma olumsuz yansımadı.
Sahada iyi sonuçlar alındı
Galatasaray, Terim'in tribüne çıktığı 17 karşılaşmada 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi aldı.