Cezalar Galatasaraya yarıyor! - Galeri - Fotomaç
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    Cezalar Galatasaray'a yarıyor!

    Galatasaray ligde şampiyonluk yarışını sürdürürken başı cezalardan kurtulamıyor.
    15 Kasım 2018 Perşembe, 02:14:14 Güncelleme: 07:52:54
    Cezalar Galatasaraya yarıyor!

    Özellikle Teknik Direktör Fatih Terim'in aldığı ağır ceza camiada şok etkisine neden oldu.

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    Cezalar Galatasaraya yarıyor!

    Ancak buna rağmen istatistikler Fatih Terim'e verilen cezaların Galatasaray'ı bu zamana kadar hiç etkilemediğini gösteriyor.

    Cezalar Galatasaraya yarıyor!

    Takıma olumsuz yansımadı

    Fatih Terim G.Saray'da 1996'dan bu yana teknik direktör olarak 4 dönem görev yaptı.

    Cezalar Galatasaraya yarıyor!

    Bu süreç içinde tecrübeli teknik adam aldığı ceza nedeniyle 17 maçta tribüne çıktı. Ancak bu takıma olumsuz yansımadı.

    Cezalar Galatasaraya yarıyor!

    Sahada iyi sonuçlar alındı

    Galatasaray, Terim'in tribüne çıktığı 17 karşılaşmada 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi aldı.

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