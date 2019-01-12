Çaykur Rizespordan flaş Marcao iddiası! - Galeri - Fotomaç
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Çaykur Rizespor'dan flaş Marcao iddiası!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Galatasaray'ı yeni transferi Marcao ile ilgili açıklamalarda bulundu.
12 Ocak 2019 Cumartesi, 13:21:22 Güncelleme: 13:21:27
Çaykur Rizespordan flaş Marcao iddiası!

Galatasaray'ın 3.5 milyon euro bonservis ödediği Marcao için Çaykur Rizespor'dan şok bir iddia geldi.

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Çaykur Rizespordan flaş Marcao iddiası!

Karadeniz kulübünün basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, pazartesi günü İstanbul'a gelecek Brezilyalı yıldızın daha önce kendilerine teklif edildiğini söyledi.

Çaykur Rizespordan flaş Marcao iddiası!

Bakır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Rakamı tam söylemeyeyim ama bizim onu istediğimiz doğruydu. Musa Çağıran'ı renklerimize bağlayınca da bu oyuncuyu almaktan vazgeçtik. 300 bin euro'nun biraz üstü bir rakamdı. Ama transfer etmedik" diye konuştu.

Çaykur Rizespordan flaş Marcao iddiası!

Portekiz basını, 22 yaşındaki Brezilyalı stoper için G.Saray'ın 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini ileri sürmüştü.

Çaykur Rizespordan flaş Marcao iddiası!

Kariyerine ülkesinin Atletico Goianiense takımında başlayan Brezilyalı stoper, Atlético Paranaense, Rio Ave ve Chaves formalarını giydi.

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