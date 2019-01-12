Çaykur Rizespordan flaş Marcao iddiası!

Bakır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Rakamı tam söylemeyeyim ama bizim onu istediğimiz doğruydu. Musa Çağıran'ı renklerimize bağlayınca da bu oyuncuyu almaktan vazgeçtik. 300 bin euro'nun biraz üstü bir rakamdı. Ama transfer etmedik" diye konuştu.