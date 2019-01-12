Çaykur Rizespordan flaş Marcao iddiası!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Galatasaray'ı yeni transferi Marcao ile ilgili açıklamalarda bulundu.
12 Ocak 2019 Cumartesi, 13:21:22
Güncelleme: 13:21:27
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Galatasaray'ın 3.5 milyon euro bonservis ödediği Marcao için Çaykur Rizespor'dan şok bir iddia geldi.
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Karadeniz kulübünün basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, pazartesi günü İstanbul'a gelecek Brezilyalı yıldızın daha önce kendilerine teklif edildiğini söyledi.
Bakır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Rakamı tam söylemeyeyim ama bizim onu istediğimiz doğruydu. Musa Çağıran'ı renklerimize bağlayınca da bu oyuncuyu almaktan vazgeçtik. 300 bin euro'nun biraz üstü bir rakamdı. Ama transfer etmedik" diye konuştu.
Portekiz basını, 22 yaşındaki Brezilyalı stoper için G.Saray'ın 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini ileri sürmüştü.
Kariyerine ülkesinin Atletico Goianiense takımında başlayan Brezilyalı stoper, Atlético Paranaense, Rio Ave ve Chaves formalarını giydi.