GaleriGalatasarayÇaykur Rizespor Galatasaray maçında Diagne hat-trick yaptı taraftarı çıldırdı
Çaykur Rizespor Galatasaray maçında Diagne hat-trick yaptı taraftarı çıldırdı
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele sarı-kırmızılı takımın 4-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Cimbom'un golcüsü Mbaye Diagne karşılaşmada attığı 3 golle yıldızlaştı. Diagne'nin hat-trick yapması sosyal medyada da büyük yankı buldu. İşte Diagne için yapılan yorumlar...
28 Kasım 2020 Cumartesi 21:06, Güncelleme 28.11.2020 22:03
Çaykur Rizespor Galatasaray maçında Diagne hat-trick yaptı taraftarı çıldırdı