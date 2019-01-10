"Çarşıdan aldım Falcao eve geldim Marcao"

Marcao'nun transferi Galatasaraylı taraftarlarda karışık duygulara neden oldu. "Okuma yazma bilmiyor. Karanlık odalarda kalıyor. Tekmeye kafa uzatır. Saha içinde karşı takımı kışkırtır. Değil karın ağrıması, kafası kopsa maça çıkar" diyerek Serdar Aziz'e gönderme yapan da vardı; "Çarşıdan aldım Falcao... Eve geldim Marcao!" diyerek yönetime mesaj geçen de... İşte sosyal medyaya damga vuran o paylaşımlar.

10 Ocak 2019 Perşembe, 10:25:09 Güncelleme: 10:26:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





