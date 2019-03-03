Buzda Dans: İşte Galatasaray'ın BB Erzurumspor maçı 11'i!
Galatasaray, saat 19.00'da başlayacak maçta rakibi kadar soğuk hava koşullarıyla da mücadele edecek. Hissedilecek hava sıcaklığının -5 derece, nemin ise yüzde 81 olması bekleniyor.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, bugün saat 19.00'da deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.
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ÖZEL HAZIRLIK YAPILDI
Galatasaray havanın soğuk olmasından dolayı Futbol Federasyonu'na maç saatinin daha erkene alınması için başvuru yapmış ancak bu talep kabul görmemişti.
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