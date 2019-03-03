Buzda Dans: İşte Galatasaray'ın BB Erzurumspor maçı 11'i! - Fotomaç
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Buzda Dans: İşte Galatasaray'ın BB Erzurumspor maçı 11'i!

Galatasaray, saat 19.00'da başlayacak maçta rakibi kadar soğuk hava koşullarıyla da mücadele edecek. Hissedilecek hava sıcaklığının -5 derece, nemin ise yüzde 81 olması bekleniyor.

3 Mart 2019 Pazar 07:40
Buzda Dans: İşte Galatasaray'ın BB Erzurumspor maçı 11'i!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, bugün saat 19.00'da deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

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Buzda Dans: İşte Galatasaray'ın BB Erzurumspor maçı 11'i!

İki takım arasında Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak müsabaka, oldukça zorlu hava koşullarında geçecek.

Buzda Dans: İşte Galatasaray'ın BB Erzurumspor maçı 11'i!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, mücadelenin oynanacağı saat 19.00'da hissedilecek hava sıcaklığının -5 derece, nem oranının ise yüzde 81 olması bekleniyor.

Buzda Dans: İşte Galatasaray'ın BB Erzurumspor maçı 11'i!

ÖZEL HAZIRLIK YAPILDI

Galatasaray havanın soğuk olmasından dolayı Futbol Federasyonu'na maç saatinin daha erkene alınması için başvuru yapmış ancak bu talep kabul görmemişti.

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Buzda Dans: İşte Galatasaray'ın BB Erzurumspor maçı 11'i!

Rakip kadar soğukla da savaş verecek olan sarı-kırmızılılar bu konuda özel önlemler aldı.

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