Büyük tepki! 'Fatih Terim formayı adaletsiz dağıtıyor' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Büyük tepki! 'Fatih Terim formayı adaletsiz dağıtıyor'

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda sahasında Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim oyuncu tercihleri sebebiyle eleştirilerin odağı oldu. İşte Galatasaray taraftarının sosyal medyada Fatih Terim isyanı...
23 Ekim 2019 Çarşamba 00:36 Güncelleme: 23.10.2019 00:38
Büyük tepki! 'Fatih Terim formayı adaletsiz dağıtıyor'

Galatasaray'ın Real Madrid'e 1-0 mağlup olması ve Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta tek bir gol dahi atamaması sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

İşte sosyal medyada Galatasaray taraftarının o yorumları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Büyük tepki! 'Fatih Terim formayı adaletsiz dağıtıyor'
Büyük tepki! 'Fatih Terim formayı adaletsiz dağıtıyor'
Büyük tepki! 'Fatih Terim formayı adaletsiz dağıtıyor'
Büyük tepki! 'Fatih Terim formayı adaletsiz dağıtıyor'
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