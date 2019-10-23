Büyük tepki! 'Fatih Terim formayı adaletsiz dağıtıyor'
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda sahasında Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim oyuncu tercihleri sebebiyle eleştirilerin odağı oldu. İşte Galatasaray taraftarının sosyal medyada Fatih Terim isyanı...
23 Ekim 2019 Çarşamba 00:36
Güncelleme: 23.10.2019 00:38
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Galatasaray'ın Real Madrid'e 1-0 mağlup olması ve Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta tek bir gol dahi atamaması sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.
İşte sosyal medyada Galatasaray taraftarının o yorumları...