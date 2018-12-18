Burak Yılmazın transferi Fatih Terime bağlı!

Trabzonspor yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'a bir kez daha Çin yolu gözüktü. Lakin tecrübeli golcünün Çin'e olası transferinde kilit rolü, Fatih Terim ve Galatasaray'ın oynaması bekleniyor.
18 Aralık 2018 Salı, 19:27:52
Güncelleme: 19:41:29
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Trabzonspor'la yaşadğı krizin ardından kulüple bağlarını büyük ölçüde koparan Burak Yılmaz yeniden Çin'in yolunu tutuyor.
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İsmi Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe ile de anılan tecrübeli golcü menajerine yurt dışından bir takım bulması yönünde talimat verdi.
Burak Yılmaz daha önce Şubat 2016-Ağustos 2017 tarihleri arasında Beijing Guoan forması giymişti.
Menajer Özkan Doğan, Çin Kulübü Guangzhou Evergrande'nin teknik direktörü Fabio Cannavaro ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Doğan sosyal medya hesabından İtalyan çalıştırıcıyla çektirdiği fotoğrafı yayınlarken Milliyet'in edindiği bilgiye göre görüşme Burak Yılmaz transferi için gerçekleşti.