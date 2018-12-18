Burak Yılmazın transferi Fatih Terime bağlı! - Galeri - Fotomaç
18 Aralık 2018, Salı
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Burak Yılmaz'ın transferi Fatih Terim'e bağlı!

Trabzonspor yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'a bir kez daha Çin yolu gözüktü. Lakin tecrübeli golcünün Çin'e olası transferinde kilit rolü, Fatih Terim ve Galatasaray'ın oynaması bekleniyor.

18 Aralık 2018 Salı, 19:27:52 Güncelleme: 19:41:29
Burak Yılmazın transferi Fatih Terime bağlı!

Trabzonspor'la yaşadğı krizin ardından kulüple bağlarını büyük ölçüde koparan Burak Yılmaz yeniden Çin'in yolunu tutuyor.

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Burak Yılmazın transferi Fatih Terime bağlı!

İsmi Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe ile de anılan tecrübeli golcü menajerine yurt dışından bir takım bulması yönünde talimat verdi.

Burak Yılmazın transferi Fatih Terime bağlı!

Burak Yılmaz daha önce Şubat 2016-Ağustos 2017 tarihleri arasında Beijing Guoan forması giymişti.

Burak Yılmazın transferi Fatih Terime bağlı!

Menajer Özkan Doğan, Çin Kulübü Guangzhou Evergrande'nin teknik direktörü Fabio Cannavaro ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Burak Yılmazın transferi Fatih Terime bağlı!

Doğan sosyal medya hesabından İtalyan çalıştırıcıyla çektirdiği fotoğrafı yayınlarken Milliyet'in edindiği bilgiye göre görüşme Burak Yılmaz transferi için gerçekleşti.

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