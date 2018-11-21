Burak Yılmazı Fatih Terim ikna etti

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz, daha önce de formasını giydiği Galatasaray'a geliyor. Yıldız oyuncuyu ikna eden isim ise Fatih Terim...
21 Kasım 2018 Çarşamba, 12:41:48
Güncelleme: 12:43:16
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Galatasaray'ın sezon başında gündeme gelen ancak Çin kulübü ile sorun yaşamaması için transferi gerçekleşmeyen Modeste'nin Köln'e imza atmasının ardından rotasını eski gözağrısı Burak Yılmaz'a çevirdiği ortaya çıktı.
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Hürriyet'in haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, Trabzonpor'da kadro dışı bırakılan 33 yaşındaki golcü için düğmeye basarken, ilk hamleyi de teknik direktör Fatih Terim yaptı.
Aslan'ın hocasının hem Galatasaray'dan hem de A Milli Takım'dan öğrencisi olan Burak'ı telefonla arayarak sarı-kırmızılı takıma katılması konusunda ikna ettiği bildirildi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın da menajeriyle yıllık ücret için anlaşmaya vardığı öğrenildi.
YILLIK 3 MİLYON EURO Galatasaray'ın Trabzonspor'dan 2.1 milyon Euro'luk alacağına karşılık bonservisini alması halinde Burak Yılmaz'a yıllık 3 milyon Euro verecek. Trabzonspor'a 1.5 milyon Euro bonservis ödenirse Burak'a senelik 2.5 milyon Euro ödenecek.
GALATASARAY'DA 82 GOL ATMIŞTI Transfer gerçekleşirse Fatih Terim 2012-2013 sezonunda Galatasaray'da şampiyonluk yaşadığı yıldız oyuncu ile yeniden bir araya gelecek. Burak, Galatasaray'da 141 maça çıkıp 82 gol atmış ve 23 asist yapmıştı.