Burak Yılmazı Fatih Terim ikna etti

Aslan'ın hocasının hem Galatasaray'dan hem de A Milli Takım'dan öğrencisi olan Burak'ı telefonla arayarak sarı-kırmızılı takıma katılması konusunda ikna ettiği bildirildi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın da menajeriyle yıllık ücret için anlaşmaya vardığı öğrenildi.