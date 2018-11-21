Burak Yılmazı Fatih Terim ikna etti - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
    GALERİ

    Burak Yılmaz'ı Fatih Terim ikna etti

    Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz, daha önce de formasını giydiği Galatasaray'a geliyor. Yıldız oyuncuyu ikna eden isim ise Fatih Terim...
    21 Kasım 2018 Çarşamba, 12:41:48 Güncelleme: 12:43:16
    Burak Yılmazı Fatih Terim ikna etti

    Galatasaray'ın sezon başında gündeme gelen ancak Çin kulübü ile sorun yaşamaması için transferi gerçekleşmeyen Modeste'nin Köln'e imza atmasının ardından rotasını eski gözağrısı Burak Yılmaz'a çevirdiği ortaya çıktı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Burak Yılmazı Fatih Terim ikna etti

    Hürriyet'in haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, Trabzonpor'da kadro dışı bırakılan 33 yaşındaki golcü için düğmeye basarken, ilk hamleyi de teknik direktör Fatih Terim yaptı.

    Burak Yılmazı Fatih Terim ikna etti

    Aslan'ın hocasının hem Galatasaray'dan hem de A Milli Takım'dan öğrencisi olan Burak'ı telefonla arayarak sarı-kırmızılı takıma katılması konusunda ikna ettiği bildirildi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın da menajeriyle yıllık ücret için anlaşmaya vardığı öğrenildi.

    Burak Yılmazı Fatih Terim ikna etti

    YILLIK 3 MİLYON EURO
    Galatasaray'ın Trabzonspor'dan 2.1 milyon Euro'luk alacağına karşılık bonservisini alması halinde Burak Yılmaz'a yıllık 3 milyon Euro verecek. Trabzonspor'a 1.5 milyon Euro bonservis ödenirse Burak'a senelik 2.5 milyon Euro ödenecek.

    Burak Yılmazı Fatih Terim ikna etti

    GALATASARAY'DA 82 GOL ATMIŞTI
    Transfer gerçekleşirse Fatih Terim 2012-2013 sezonunda Galatasaray'da şampiyonluk yaşadığı yıldız oyuncu ile yeniden bir araya gelecek. Burak, Galatasaray'da 141 maça çıkıp 82 gol atmış ve 23 asist yapmıştı.

    Burak Yılmazı Fatih Terim ikna etti
    Burak Yılmazı Fatih Terim ikna etti
    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN