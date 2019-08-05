Burak Yılmaz'ı alamamışlardı! Bu kez... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Burak Yılmaz'ı alamamışlardı! Bu kez...

Transferi için uzun uğraşlar verdiği Burak Yılmaz'ı kadrosuna katamayan İtalyan ekibi Lecce, hedefini değiştirdi. İddialara göre Serie A temsilcisi, golcü transferinde yine Türkiye'den olmak üzere farklı bir isme yöneldi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

5 Ağustos 2019 Pazartesi 16:14 Güncelleme: 05.08.2019 16:14
Burak Yılmaz'ı alamamışlardı! Bu kez...

İtalyan ekibi Lecce, geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'ın transferi için büyük uğraş vermişti.

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Burak Yılmaz'ı alamamışlardı! Bu kez...

Kulüp yetkilileri İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı yöneticilerle görüşmüş ancak mutabakat sağlanamamıştı.

Burak Yılmaz'ı alamamışlardı! Bu kez...

Burak Yılmaz'la anlaşamayan Lecce, forvet transferinde Türkiye'den vazgeçmiyor.

Burak Yılmaz'ı alamamışlardı! Bu kez...

İtalyan basınında yer alan haberlere göre kulüp, bu kez Galatasaray'ın kapısını çalacak.

Burak Yılmaz'ı alamamışlardı! Bu kez...

Sarı-kırmızılıların gözden çıkardığı kiralık futbolcusu Kostas Mitroglou'nu listesine alan Lecce'nin oyuncuyu ikna etmek için çaba gösterdiği iddia edildi.

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