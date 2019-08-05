Transferi için uzun uğraşlar verdiği Burak Yılmaz'ı kadrosuna katamayan İtalyan ekibi Lecce, hedefini değiştirdi. İddialara göre Serie A temsilcisi, golcü transferinde yine Türkiye'den olmak üzere farklı bir isme yöneldi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
5 Ağustos 2019 Pazartesi 16:14
Güncelleme: 05.08.2019 16:14
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İtalyan ekibi Lecce, geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'ın transferi için büyük uğraş vermişti.
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Kulüp yetkilileri İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı yöneticilerle görüşmüş ancak mutabakat sağlanamamıştı.