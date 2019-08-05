Transferi için uzun uğraşlar verdiği Burak Yılmaz'ı kadrosuna katamayan İtalyan ekibi Lecce, hedefini değiştirdi. İddialara göre Serie A temsilcisi, golcü transferinde yine Türkiye'den olmak üzere farklı bir isme yöneldi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)