Burak Elmastan flaş Galatasaray sözleri!

Galatasaray Sportif A.Ş Eski Yönetim Kurulu Üyesi Burak Elmas, sarı-kırmızılıların gündemine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.
2 Ekim 2018 Salı, 15:40:23
Güncelleme: 15:44:39
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Burak Elmas'tan flaş Galatasaray sözleri!
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29 Eylül'de gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'u değerlendiren Elmas, üyelik konusu ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Porto maçı hakkında da konuştu.
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Burak Elmas'tan flaş Galatasaray sözleri!
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Burak Elmas'ın Radyospor'a yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde;
Burak Elmas'tan flaş Galatasaray sözleri!
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113. YIL MESAJI
Galatasaray çok köklü bir camia. Galatasaray bir marka ve çok önemli bir fikir.
Burak Elmas'tan flaş Galatasaray sözleri!
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Yurt dışından eski teknik direktörlerin, futbolcuların 113. yıl sebebiyle kutlama mesajı yayınlaması önemli diye düşünüyorum. Bu Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu gösteriyor.
Burak Elmas'tan flaş Galatasaray sözleri!
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"PORTO MAÇININ TELAFİSİ VAR"
Şampiyonlar Ligi'nde enteresan bir gruptayız. Avantajlı bir grup diyebiliriz. Porto şu anda grubun en iyi takımı. Belki de en zor deplasmana gidiyor. Eksikler var. Eksiklerin yerini dolduracak oyuncular var.