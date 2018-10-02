Burak Elmastan flaş Galatasaray sözleri!

"PORTO MAÇININ TELAFİSİ VAR"

Şampiyonlar Ligi'nde enteresan bir gruptayız. Avantajlı bir grup diyebiliriz. Porto şu anda grubun en iyi takımı. Belki de en zor deplasmana gidiyor. Eksikler var. Eksiklerin yerini dolduracak oyuncular var.

