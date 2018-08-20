Brumadan Galatasaray paylaşımı! - Galeri - Fotomaç
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Bruma'dan Galatasaray paylaşımı!
20 Ağustos 2018 Pazartesi, 09:12:29
Güncelleme: 09:14:07
Bruma'dan Galatasaray paylaşımı!
RB Leipzig forması giyen eski Galatasaraylı yıldız Bruma sosyal medya hesaplarından, Aslan'ın Göztepe maçı sırasında sarkı kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.
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Bruma'dan Galatasaray paylaşımı!
2013 yazından Galatasaray'ın Sporting Lisbon'dan 11,7 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Portekizli kanat oyuncusu, Galatasaray forması altında 85 maça çıkıp 15 gol atarken 21 de asist yapmıştı.
Bruma'dan Galatasaray paylaşımı!
Sarı kırmızılı ekipteki son sezonunda gösterdiği performans ile taraftarın sevgilisi haline gelen genç yıldız, Galatasaray'ın şampiyon olacak kadroyu kurmasına kaynak yaratmıştı.
Bruma'dan Galatasaray paylaşımı!
Geçtiğimiz sezon 11,7 milyon € karşılığından RB Leipzig'e transfer olan Portekizli yıldız, Alman ekibinin formasını 40 kez terletirken 7 gol 2 asist katkısında bulundu.
Bruma'dan Galatasaray paylaşımı!
Bruma, Portekiz A Milli Takımı formasını da 2 kere giyme başarısı gösterdi.
Bruma'dan Galatasaray paylaşımı!
Bruma'nın sosyal medya paylaşımı;