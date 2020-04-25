Bombalar patlıyor! 6 isim Galatasaray'a

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer operasyonu başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar, takımdaki yaş ortalamasını düşürüp yeni sezona farklı bir yapılanmayla girmeyi amaçlıyor. Buna göre hedefteki isimleri belirleyen Aslan, 6 isim için harekete geçiyor. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...
25 Nisan 2020 Cumartesi 12:27
Güncelleme: 25.04.2020 12:27
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Yaşı yüksek olan yabancı futbolcularla yolları ayıracak olan Galatasaray, takımdaki maliyeti düşürecek ve yerli yıldızlara yönelecek.
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Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre bir süredir çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı kurmaylar 6 isimle kadrosuna güç katmanın planlarını yapıyor.
İşte yerli operasyonunun detayları...
OĞULCAN ÇAĞLAYAN BOMBASI! Galatasaray, ÇaykurRizespor'un genç golcüsü Oğulcan Çağlayan'ı transfer gündemine almıştı ve müjdeli haber oyuncunun kulübünden geldi.
Sarı-kırmızılıların yerli operasyonundaki önemli mihenk taşlarından biri olan Oğulcan Çağlayan için flaş bir açıklama geldi.
RİZESPOR'DAN AYRILACAK ÇaykurRizespor Başkanı Hasan Kartal, sezon sonunda kontratı bitecek 24 yaşındaki futbolcu ile yola devam etmeyeceklerini bildirdi. Kartal, "Sportif direktörümüzle görüştükten sonra sanıyorum devam etmeyeceğiz" dedi.