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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Bombalar patlıyor! 6 isim Galatasaray'a

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer operasyonu başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar, takımdaki yaş ortalamasını düşürüp yeni sezona farklı bir yapılanmayla girmeyi amaçlıyor. Buna göre hedefteki isimleri belirleyen Aslan, 6 isim için harekete geçiyor. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...

25 Nisan 2020 Cumartesi 12:27 Güncelleme: 25.04.2020 12:27
Bombalar patlıyor! 6 isim Galatasaray'a

Yaşı yüksek olan yabancı futbolcularla yolları ayıracak olan Galatasaray, takımdaki maliyeti düşürecek ve yerli yıldızlara yönelecek.

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Bombalar patlıyor! 6 isim Galatasaray'a

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre bir süredir çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı kurmaylar 6 isimle kadrosuna güç katmanın planlarını yapıyor.

İşte yerli operasyonunun detayları...

Bombalar patlıyor! 6 isim Galatasaray'a

OĞULCAN ÇAĞLAYAN BOMBASI!
Galatasaray, Çaykur Rizespor'un genç golcüsü Oğulcan Çağlayan'ı transfer gündemine almıştı ve müjdeli haber oyuncunun kulübünden geldi.

Bombalar patlıyor! 6 isim Galatasaray'a

Sarı-kırmızılıların yerli operasyonundaki önemli mihenk taşlarından biri olan Oğulcan Çağlayan için flaş bir açıklama geldi.

Bombalar patlıyor! 6 isim Galatasaray'a

RİZESPOR'DAN AYRILACAK
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, sezon sonunda kontratı bitecek 24 yaşındaki futbolcu ile yola devam etmeyeceklerini bildirdi. Kartal, "Sportif direktörümüzle görüştükten sonra sanıyorum devam etmeyeceğiz" dedi.

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