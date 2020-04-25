Bombalar patlıyor! 6 isim Galatasaray'a

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer operasyonu başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar, takımdaki yaş ortalamasını düşürüp yeni sezona farklı bir yapılanmayla girmeyi amaçlıyor. Buna göre hedefteki isimleri belirleyen Aslan, 6 isim için harekete geçiyor. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...