Galeri Galatasaray Bombalar patlayacak! Galatasaray'ın listesindeki 5 yıldız ortaya çıktı

Bombalar patlayacak! Galatasaray'ın listesindeki 5 yıldız ortaya çıktı

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da öncelik savunma ve orta saha bölgelerine verildi. Christian Luyindama'yı satış listesine koyan ve Etebo'nun kiralık sözleşmesini feshedecek olan Aslan, transfer için düğmeye bastı. Camianın beklentilerini karşılamak için kolları sıvayan sarı-kırmızılı kurmaylar, listedeki 5 yıldız için harekete geçti. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...