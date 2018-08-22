Bomba iddia! Emre Akbaba, Fenerbahçe ile ön sözleşme imzalamış!
22 Ağustos 2018 Çarşamba, 01:09:41
Güncelleme: 01:10:28
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Bomba iddia! Emre Akbaba, Fenerbahçe ile ön sözleşme imzalamış!
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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım-Ali Koç rekabetine sahne olan 2-3 Haziran seçimleri hem Fenerbahçe hem de Türk futbolunda tarihin akışını değiştirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bomba iddia! Emre Akbaba, Fenerbahçe ile ön sözleşme imzalamış!
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Ali Koç, ezici bir üstünlükle seçimi kazanırken, Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığına son verdi.
Bomba iddia! Emre Akbaba, Fenerbahçe ile ön sözleşme imzalamış!
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Peki Aziz Yıldırım seçilseydi ne olacaktı?
Bomba iddia! Emre Akbaba, Fenerbahçe ile ön sözleşme imzalamış!
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Bu konuyla ilgili birçok spekülasyon var.
Bomba iddia! Emre Akbaba, Fenerbahçe ile ön sözleşme imzalamış!
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Yıldırım'ın göreve devam etmesi halinde kulübe 100 milyon Euro'nun üzerinde sponsor geliri sağlayacağı, Aykut Kocaman önderliğinde büyük bir atılım başlatarak şampiyonluk için hayli iddialı bir kadro kuracağı hep konuşuldu.