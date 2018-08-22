Bomba iddia! Emre Akbaba, Fenerbahçe ile ön sözleşme imzalamış! - Galeri - Fotomaç
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Bomba iddia! Emre Akbaba, Fenerbahçe ile ön sözleşme imzalamış!

    22 Ağustos 2018 Çarşamba, 01:09:41 Güncelleme: 01:10:28
    Bomba iddia! Emre Akbaba, Fenerbahçe ile ön sözleşme imzalamış!
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    • 13
    Bomba iddia! Emre Akbaba, Fenerbahçe ile ön sözleşme imzalamış!

    Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım-Ali Koç rekabetine sahne olan 2-3 Haziran seçimleri hem Fenerbahçe hem de Türk futbolunda tarihin akışını değiştirdi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Bomba iddia! Emre Akbaba, Fenerbahçe ile ön sözleşme imzalamış!
    • 2
    • 13
    Bomba iddia! Emre Akbaba, Fenerbahçe ile ön sözleşme imzalamış!

    Ali Koç, ezici bir üstünlükle seçimi kazanırken, Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığına son verdi.

    Bomba iddia! Emre Akbaba, Fenerbahçe ile ön sözleşme imzalamış!
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    • 13
    Bomba iddia! Emre Akbaba, Fenerbahçe ile ön sözleşme imzalamış!

    Peki Aziz Yıldırım seçilseydi ne olacaktı?

    Bomba iddia! Emre Akbaba, Fenerbahçe ile ön sözleşme imzalamış!
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    • 13
    Bomba iddia! Emre Akbaba, Fenerbahçe ile ön sözleşme imzalamış!

    Bu konuyla ilgili birçok spekülasyon var.

    Bomba iddia! Emre Akbaba, Fenerbahçe ile ön sözleşme imzalamış!
    • 5
    • 13
    Bomba iddia! Emre Akbaba, Fenerbahçe ile ön sözleşme imzalamış!

    Yıldırım'ın göreve devam etmesi halinde kulübe 100 milyon Euro'nun üzerinde sponsor geliri sağlayacağı, Aykut Kocaman önderliğinde büyük bir atılım başlatarak şampiyonluk için hayli iddialı bir kadro kuracağı hep konuşuldu.

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