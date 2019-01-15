Boluda saha beyaza büründü! - Galeri - Fotomaç
15 Ocak 2019, Salı
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Bolu'da saha beyaza büründü!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle saha beyaza büründü. İşte Bolu'da son durum...
15 Ocak 2019 Salı, 19:12:36
Boluda saha beyaza büründü!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'a konuk olacak.

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Boluda saha beyaza büründü!

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.50'de başlayacak.

Boluda saha beyaza büründü!

ATV ekranlarında yayınlanacak olan maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Boluda saha beyaza büründü!

Öğlen saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle zamin beyaza bürünürken stat ekipleri karı temizlemek için saatlerdir çalışmalarını sürdürüyor.

Boluda saha beyaza büründü!
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