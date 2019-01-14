Boluda Galatasaray izdihamı yaşandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor ile yarın karşılaşacak olan Galatasaray, Bolu'ya geldi. Bolulu sarı-kırmızılı taraftarların takımı karşılama töreninde adeta izdiham yaşandı. Takıma yeni katılan isimler bu izdiham karşısında gözlerine inanamadı.