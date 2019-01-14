Boluda Galatasaray izdihamı yaşandı - Galeri - Fotomaç
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Bolu'da Galatasaray izdihamı yaşandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor ile yarın karşılaşacak olan Galatasaray, Bolu'ya geldi. Bolulu sarı-kırmızılı taraftarların takımı karşılama töreninde adeta izdiham yaşandı. Takıma yeni katılan isimler bu izdiham karşısında gözlerine inanamadı.

14 Ocak 2019 Pazartesi, 18:45:22 Güncelleme: 18:47:10
Boluda Galatasaray izdihamı yaşandı

Sarı kırmızılıların kalacağı otel önüne gelen yüzlerce taraftar, Galatasaray kafilesini görebilmek için birbiriyle yarışırken, oluşan izdihamı polis engelledi.

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Boluda Galatasaray izdihamı yaşandı

Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Boluspor ile yarın oynayacağı maç için Bolu'ya geldi.

Boluda Galatasaray izdihamı yaşandı

Yarın Bolu Atatürk Stadı'nda gerçekleşecek olan mücadele için Paşaköy Mahallesi'nde bir otele gelen Galatasaray kafilesini yüzlerce taraftar karşıladı.

Boluda Galatasaray izdihamı yaşandı

Meşaleler yakıp pankartlar açan taraftarlar otobüsün önünü kesti. Takım otobüsüne eskortluk yapan polis aracının uyarısıyla taraftarlar yol kenarına çekildi.

Boluda Galatasaray izdihamı yaşandı

Yakılan meşaleler nedeniyle sokakları dumanlar kapladı. Taraftarlar daha sonra otel önüne yanaşan otobüsün etrafında toplandı.

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