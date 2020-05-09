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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Boca Juniors devredeydi! Muslera'dan transfer açıklaması geldi

Galatasaray taraftarının sevgilisi Fernando Muslera için flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Arjantin medyası, Boca Juniors 2. Başkanı Riquelme'nin, Cimbom'un Uruguaylı kalecisini transfer etmek istediğini yazmıştı. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'ın başarılı kalecisi Muslera'dan açıklama geldi. Uruguaylı kaleci ülke basınına transfer açıklamasında bulundu. İşte o açıklama...
9 Mayıs 2020 Cumartesi 22:01 Güncelleme: 09.05.2020 22:01
Boca Juniors devredeydi! Muslera'dan transfer açıklaması geldi

Galatasaray taraftarının sevgilisi Fernando Muslera için flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

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Boca Juniors devredeydi! Muslera'dan transfer açıklaması geldi

Arjantin medyası, Boca Juniors 2. Başkanı Riquelme'nin, Cimbom'un Uruguaylı kalecisini transfer etmek istediğini yazmıştı.

Boca Juniors devredeydi! Muslera'dan transfer açıklaması geldi

Gazeteye yer alan haberde, Boca Arjantinli kalecisi Esteban Andrada'yı Avrupa'ya satmayı planlandığı ve yerine de Uruguaylı kaleci Muslera'yı düşündüğü iddia edilmişti.

Boca Juniors devredeydi! Muslera'dan transfer açıklaması geldi

MUSLERA'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, ülke basınına Boca Juniors'tan transfer teklifi geldiği yönündeki iddialara yanıt verdi.

Boca Juniors devredeydi! Muslera'dan transfer açıklaması geldi

Galatasaray'da devam eden sözleşmesi olduğunu söyleyen Muslera, transfer iddiaları hakkında da açıklamalarda bulundu.

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