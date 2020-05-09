HaberlerGaleriBoca Juniors devredeydi! Muslera'dan transfer açıklaması geldi
Boca Juniors devredeydi! Muslera'dan transfer açıklaması geldi
Galatasaray taraftarının sevgilisi Fernando Muslera için flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Arjantin medyası, Boca Juniors 2. Başkanı Riquelme'nin, Cimbom'un Uruguaylı kalecisini transfer etmek istediğini yazmıştı. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'ın başarılı kalecisi Muslera'dan açıklama geldi. Uruguaylı kaleci ülke basınına transfer açıklamasında bulundu. İşte o açıklama...
9 Mayıs 2020 Cumartesi 22:01
Güncelleme: 09.05.2020 22:01
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray taraftarının sevgilisi Fernando Muslera için flaş bir iddia ortaya atılmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Arjantin medyası, Boca Juniors 2. Başkanı Riquelme'nin, Cimbom'un Uruguaylı kalecisini transfer etmek istediğini yazmıştı.
Gazeteye yer alan haberde, Boca Arjantinli kalecisi Esteban Andrada'yı Avrupa'ya satmayı planlandığı ve yerine de Uruguaylı kaleci Muslera'yı düşündüğü iddia edilmişti.
MUSLERA'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI
Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, ülke basınına Boca Juniors'tan transfer teklifi geldiği yönündeki iddialara yanıt verdi.
Galatasaray'da devam eden sözleşmesi olduğunu söyleyen Muslera, transfer iddiaları hakkında da açıklamalarda bulundu.