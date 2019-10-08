Bir golünün maliyeti şoke etti! Falcao...

Bu sezona yaptığı transferlerle adeta 'rüya takım' kimliğiyle başlayan Galatasaray'da, rüya kabusa döndü. Yüklü maliyetlerin altına girerek Babel ve Falcao'ya imza attıran Galatasaray, iki yıldızından da fayda sağlayamadı. Feghouli ve Belhanda'ya da oldukça yüksek yıllık ücret ödeyen sarı-kırmızılılarda şok bir gerçek yaşandı...
8 Ekim 2019 Salı 10:14
Güncelleme: 08.10.2019 10:19
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Son yılların en kötü sezon başlangıcını yapan Galatasaray'da büyük bir hüsran yaşanıyor...
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Sezon başında önemli transferlere imza atan Sarı-Kırmızılılar oldukça fazla bir mali yükün altına girmişti.
Galatasaray, futbolcularına bonuslar hariç 287 milyon lira maaş ödeniyor.
Buna karşın Galatasaray 10 resmi maçta ağlara sadece 7 gol bırakabildi...
Transferi çok büyük ses getiren ve 5 milyon Euro garanti ücret ödenen Falcao 4 resmi maçta 1 golde kaldı.