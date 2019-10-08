Bir golünün maliyeti şoke etti! Falcao...

Bu sezona yaptığı transferlerle adeta 'rüya takım' kimliğiyle başlayan Galatasaray'da, rüya kabusa döndü. Yüklü maliyetlerin altına girerek Babel ve Falcao'ya imza attıran Galatasaray, iki yıldızından da fayda sağlayamadı. Feghouli ve Belhanda'ya da oldukça yüksek yıllık ücret ödeyen sarı-kırmızılılarda şok bir gerçek yaşandı...

8 Ekim 2019 Salı 10:14 Güncelleme: 08.10.2019 10:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





