Bir golünün maliyeti şoke etti! Falcao... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Ekim 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Bir golünün maliyeti şoke etti! Falcao...

Bir golünün maliyeti şoke etti! Falcao...

Bu sezona yaptığı transferlerle adeta 'rüya takım' kimliğiyle başlayan Galatasaray'da, rüya kabusa döndü. Yüklü maliyetlerin altına girerek Babel ve Falcao'ya imza attıran Galatasaray, iki yıldızından da fayda sağlayamadı. Feghouli ve Belhanda'ya da oldukça yüksek yıllık ücret ödeyen sarı-kırmızılılarda şok bir gerçek yaşandı...
8 Ekim 2019 Salı 10:14 Güncelleme: 08.10.2019 10:19
Bir golünün maliyeti şoke etti! Falcao...

Son yılların en kötü sezon başlangıcını yapan Galatasaray'da büyük bir hüsran yaşanıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir golünün maliyeti şoke etti! Falcao...

Sezon başında önemli transferlere imza atan Sarı-Kırmızılılar oldukça fazla bir mali yükün altına girmişti.

Bir golünün maliyeti şoke etti! Falcao...

Galatasaray, futbolcularına bonuslar hariç 287 milyon lira maaş ödeniyor.

Bir golünün maliyeti şoke etti! Falcao...

Buna karşın Galatasaray 10 resmi maçta ağlara sadece 7 gol bırakabildi...

Bir golünün maliyeti şoke etti! Falcao...

Transferi çok büyük ses getiren ve 5 milyon Euro garanti ücret ödenen Falcao 4 resmi maçta 1 golde kaldı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN