Bir dönem kapanıyor! Muslera 10 milyon Euroya... - Galeri - Fotomaç
29 Aralık 2018, Cumartesi
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Bir dönem kapanıyor! Muslera 10 milyon Euro'ya...

Galatasaray'da transfer dönemi çalışmaları sürerken ayrılık ve transfer kararları da peş peşe geliyor...

29 Aralık 2018 Cumartesi, 09:39:24 Güncelleme: 09:44:10
Bir dönem kapanıyor! Muslera 10 milyon Euroya...

Kadroya takviye kapsamında transfer çalışmaları sürerken takım içi operasyonlar da sürüyor. İşte çok sıcak yaşanan o gelişme ve detaylar...

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Bir dönem kapanıyor! Muslera 10 milyon Euroya...

Trabzonspor'da kadro dışı kalan Onur Kıvrak'ın en büyük umudu Galatasaray'dan gelecek teklifti. Ancak şu ana kadar tecrübeli eldivene Galatasaray'dan bir teklif gelmedi.

Bir dönem kapanıyor! Muslera 10 milyon Euroya...

Galatasaray'ın ise Onur Kıvrak'tan ziyade öncesinde yapmayı planladığı bir başka planı ortaya çıktı... Bu planın adı Muslera...

Bir dönem kapanıyor! Muslera 10 milyon Euroya...

Galatasaray, Uruguaylı file bekçisi ile yolları ayırma düşüncesinde ancak sarı kırmızılılar bunu Muslera'nın düşen performansının yanı sıra mali denge için de yapacak.

Bir dönem kapanıyor! Muslera 10 milyon Euroya...

32 yaşındaki file bekçisinin 10 milyon euro'ya yakın bir rakama Güney Amerika'ya satılacağı, ardından bordo-mavili kulüpte boşa çıkan Onur Kıvrak'ı kadrosuna katacağı iddia edildi.

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