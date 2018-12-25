Beşiktaşlı yıldızdan Fatih Terim'e mesaj! - Fotomaç
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Beşiktaşlı yıldızdan Fatih Terim'e mesaj!

Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan yıldız oyuncu, Milli Takım'da beraber çalıştığı Fatih Terim'e mesaj gönderdi.
25 Aralık 2018 Salı 23:06 Güncelleme: 26.12.2018 07:53
Beşiktaşlı yıldızdan Fatih Terim'e mesaj!

Fatih Terim'in en sıkıntılı dönemlerinde bile sahip çıktığı Gökhan Töre'nin gözü Galatasaray'da...

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Beşiktaşlı yıldızdan Fatih Terim'e mesaj!

Uzun süre yaşadığı sakatlıklar yüzünden Beşiktaş yönetiminin sözleşmesini yenilemeyi düşünmediği milli oyuncu, bizzat Fatih Terim'e, "Sizinle yeniden çalışmak isterim" mesajı gönderdi.

Beşiktaşlı yıldızdan Fatih Terim'e mesaj!

Terim'in Gökhan'a sıcak baksa da Beşiktaş'la durumunu netleştirmeden bir adım atmayı düşünmediği belirtildi.

Beşiktaşlı yıldızdan Fatih Terim'e mesaj!

Bayer Leverkusen ve Chelsea altyapılarında oynayan Gökhan Töre, Hamburg, Rubin Kazan, ve West Ham United formalarını giydi.

Beşiktaşlı yıldızdan Fatih Terim'e mesaj!

26 yaşındaki futbolcu, 2013/2014 sezonunda Rubin Kazan'dan Beşiktaş'a kiralanmış, bir sezon sonra 4,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında siyah-beyazlılara transfer olmuştu.

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