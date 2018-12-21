Beşiktaşın genç yeteneği Dorukhan Toköz Galatasarayın kapısından dönmüş! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ın genç yeteneği Dorukhan Toköz Galatasaray'ın kapısından dönmüş!
Beşiktaş'ın genç yeteneği Dorukhan Toköz'ün sezon başında 'Yetersiz' denerek Florya'nın kapısından döndüğü ortaya çıktı.
21 Aralık 2018 Cuma, 11:40:06
Güncelleme: 12:39:08
Beşiktaş'ta son dönemde yıldızı parlayan Dorukhan Toköz'ün sezon başında Florya'nın kapısından döndüğü ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta son dönemde yıldızı parlayan Dorukhan Toköz'ün sezon başında Florya'nın kapısından döndüğü belirtildi.
Bilindiği gibi, 2017-18 sezonunun bitiminin ardından Dorukhan Toköz'ün Eskişehirspor ile sözleşmesi sona erdi ve genç oyuncu bonservisini eline aldı.
BEŞİKTAŞ HEMEN KAPTI
Hürriyet'in haberine göre Fatih Terim'in milli takımlardan takip ettiği ve sıcak baktığı 22 yaşındaki oyuncu Galatasaray'ın gündemine geldi.
Ancak Galatasaray Kulübü'nde scout ekibi Dorukhan Toköz için "Kulübümüzde oynayacak seviyede değil" raporu verdi.