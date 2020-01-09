Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'a! Trabzonspor'a büyük çalım...

Takımdan ayrılacak isimler konusunda da çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da özellikle Ryan Babel ve Younes Belhanda'nın takımdaki geleceği merakla bekleniyor. Son günlerde bu iki ismin de takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkmaya devam ederken Ryan Babel için Ajax, Belhanda için ise Arap kulüplerinin devrede. Bu iki ismin takımdan ayrılması muhtemel görünüyor.