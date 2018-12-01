Beşiktaş - Galatasaray derbisinin değeri: 1.1 milyar TL - Fotomaç
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Beşiktaş - Galatasaray derbisinin değeri: 1.1 milyar TL
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin değeri: 1.1 milyar TL
Türk futbolunun en pahalı iki takımı bugün Dolmabahçe'de 344. kez karşı karşıya gelecek. G.Saray 96 milyon euro ile en pahalı ekip. Beşiktaş da 91.5 milyon euro ile 2. sırada yer alıyor.
1 Aralık 2018 Cumartesi 21:57
Güncelleme: 02.12.2018 07:49
Süper Lig bugün dev bir derbiye sahne olacak. Vodafone Park'ta herkes susacak, iki takımın pahalı ayakları konuşacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak büyük mücadelede iki kulübün toplam değerleri 1 milyar 110 milyon TL.
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre sarı-kırmızılılar 96 milyon euro'yu bulan kadrosuyla Süper Lig'in en pahalı oyuncu grubunu oluşturuyor.
Kartal da Aslan'a bir hayli yakın. Siyah-beyazlıların takım değeri 91.5 milyon euro.
Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre şampiyonluk için mücadele veren iki ekibin TL karşılığı da yaklaşık 1 milyar 110 milyon'u buluyor.