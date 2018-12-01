Beşiktaş - Galatasaray derbisinin değeri: 1.1 milyar TL

Türk futbolunun en pahalı iki takımı bugün Dolmabahçe'de 344. kez karşı karşıya gelecek. G.Saray 96 milyon euro ile en pahalı ekip. Beşiktaş da 91.5 milyon euro ile 2. sırada yer alıyor.

1 Aralık 2018 Cumartesi 21:57 Güncelleme: 02.12.2018 07:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





