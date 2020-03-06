Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılanlar şimdi ne yapıyor?
MATHIEU VALBUENA - OLYMPIAKOS
Fenerbahçe'de oynadığı dönemde eleştiri oklarından kurtulamayan ve sezon başında sarı-lacivertli takıma veda eden Mathieu Valbuena, Olympiakos'ta ortaya koyduğu performansla parmak ısırtıyor. 35 yaşındaki Fransız futbolcu, bu sezon Avrupa'da en fazla asist yapan 30 yaş üstü futbolcu oldu. Yunanistan Ligi'nde 19 maçta 11 asistle oynayan Valbuena, Şampiyonlar Ligi'nde de 6 asistle dikkat çekti. Toplamda 31 resmi mücadelede yaptığı 21 asistle Avrupa'da 30 yaş üstü en fazla gol pası veren futbolcu oldu. Fransız yıldızı 54 maçta 21 asistle Dusan Tadic, 30 maçta 20 asistle Di Maria, 29 maçta 20 asistle Michael Liendl ve 34 maçta 19 asistle Thomas Müller takip etti.
ISLAM SLIMANI - MONACO
En büyük sürpriz! Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen, koca sezon sadece 1 gol atabilen Slimani, Monaco'da tam anlamıyla patladı. 18 maçta 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Teknik direktör değişimi sonrası bir süre formayı kaybeden Slimani, son maçlarda tekrar 11'e girdi. Devre arasında adı Manchester United ve PSG gibi kulüplerle anıldı.
Nottingham Forest'ta forma giyen Leicester'dan eski takım arkadaşı Yohan Benalouane, "Islam Slimani, kale önünde bir seri katil. Gerçek bir savaşçı. Leicester'da çok iyi işler yapmıştı. Aynı zamanda hem komik hem de cömert bir insandır. Fransa'da da şu an ligin en iyi forvetlerinden biri" dedi.