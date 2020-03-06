Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılanlar şimdi ne yapıyor?

ISLAM SLIMANI - MONACO

En büyük sürpriz! Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen, koca sezon sadece 1 gol atabilen Slimani, Monaco'da tam anlamıyla patladı. 18 maçta 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Teknik direktör değişimi sonrası bir süre formayı kaybeden Slimani, son maçlarda tekrar 11'e girdi. Devre arasında adı Manchester United ve PSG gibi kulüplerle anıldı.

Nottingham Forest'ta forma giyen Leicester'dan eski takım arkadaşı Yohan Benalouane, "Islam Slimani, kale önünde bir seri katil. Gerçek bir savaşçı. Leicester'da çok iyi işler yapmıştı. Aynı zamanda hem komik hem de cömert bir insandır. Fransa'da da şu an ligin en iyi forvetlerinden biri" dedi.