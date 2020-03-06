Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılanlar şimdi ne yapıyor? - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılanlar şimdi ne yapıyor?

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen futbolcular, sezon başında dünyanın dört bir yanına transfer olmuştu. Bazıları kiralık, bazıları bonservisleriyle yeni takımlarına giderken, oynadığı futbolla parmak ısırtan da oldu, yeni takımında büyük hüsrana uğrayan da. İşte 4 büyüklerden ayrılan futbolcuların mevcut form durumu ve yaşananlar...
6 Mart 2020 Cuma 10:44 Güncelleme: 06.03.2020 11:09
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılanlar şimdi ne yapıyor?

KİM, NEREDE, NE YAPIYOR?
Sezon başında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Avrupa'ya giden futbolcular neler yapıyor?

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılanlar şimdi ne yapıyor?

MATHIEU VALBUENA - OLYMPIAKOS
Fenerbahçe'de oynadığı dönemde eleştiri oklarından kurtulamayan ve sezon başında sarı-lacivertli takıma veda eden Mathieu Valbuena, Olympiakos'ta ortaya koyduğu performansla parmak ısırtıyor. 35 yaşındaki Fransız futbolcu, bu sezon Avrupa'da en fazla asist yapan 30 yaş üstü futbolcu oldu. Yunanistan Ligi'nde 19 maçta 11 asistle oynayan Valbuena, Şampiyonlar Ligi'nde de 6 asistle dikkat çekti. Toplamda 31 resmi mücadelede yaptığı 21 asistle Avrupa'da 30 yaş üstü en fazla gol pası veren futbolcu oldu. Fransız yıldızı 54 maçta 21 asistle Dusan Tadic, 30 maçta 20 asistle Di Maria, 29 maçta 20 asistle Michael Liendl ve 34 maçta 19 asistle Thomas Müller takip etti.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılanlar şimdi ne yapıyor?

ISLAM SLIMANI - MONACO
En büyük sürpriz! Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen, koca sezon sadece 1 gol atabilen Slimani, Monaco'da tam anlamıyla patladı. 18 maçta 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Teknik direktör değişimi sonrası bir süre formayı kaybeden Slimani, son maçlarda tekrar 11'e girdi. Devre arasında adı Manchester United ve PSG gibi kulüplerle anıldı.

Nottingham Forest'ta forma giyen Leicester'dan eski takım arkadaşı Yohan Benalouane, "Islam Slimani, kale önünde bir seri katil. Gerçek bir savaşçı. Leicester'da çok iyi işler yapmıştı. Aynı zamanda hem komik hem de cömert bir insandır. Fransa'da da şu an ligin en iyi forvetlerinden biri" dedi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılanlar şimdi ne yapıyor?

RYAN BABEL - AJAX
Devre arası kiralık Ajax'a giden Babel 5 lig maçında oynadı gol atamadı. UEFA Avrupa Ligi'nde de Getafe maçlarında oynadıi takımı elendi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılanlar şimdi ne yapıyor?

MBAYE DIAGNE - CLUB BRUGGE
İyi başladı, 6 maçta 4 gol attı. Real Madrid maçında takımın kaptanı ve penaltıcısı Vanaken'in elinde topu alarak penaltı kullandı. Golü atamadı, takımı da 1-0 yenildi. Bu olayın ardından Brugge tarafından silindi. 2 Kasım 2019'dan bu yana sahaya çıkmadı.

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