UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi olan Benfica'ya kötü haber geldi.
14 Şubat 2019 Perşembe 17:40
Güncelleme: 14.02.2019 17:40
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında bugün Galatasaray'la karşı karşıya gelecek olan Benfica, ağır bir ceza aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Portekiz Futbol Federasyonu'nun Lig Disiplin Komitesi, Benfica'ya 4 maç saha kapatma ve 28 bin 688 euro para cezası verildiğini açıkladı.
Bu cezayı almalarında ise kilit noktanın ezeli rakipleri Sporting'in yaptığı başvuru olduğu belirtildi.
Hürriyet'in MaisFutebol'dan derlediği habere göre Benfica'ya verilen cezanın sebebi şu şekilde açıklandı...
2016/17 sezonundaki Boavista, Tondela, Nacional, Arouca, Desportivo de Chaves, Belenenses, Porto maçlarında, 'No Name Boys' ve 'Red Devils' adlı iki aktivist grubun federasyon tarafından onaylanmamasına rağmen Benfica tarafından destek görmesi gösterildi.