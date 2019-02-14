Benfica'ya kötü haber! - Fotomaç
14 Şubat 2019, Perşembe
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Benfica'ya kötü haber!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi olan Benfica'ya kötü haber geldi.
14 Şubat 2019 Perşembe 17:40 Güncelleme: 14.02.2019 17:40
Benfica'ya kötü haber!

Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında bugün Galatasaray'la karşı karşıya gelecek olan Benfica, ağır bir ceza aldı.

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Benfica'ya kötü haber!

Portekiz Futbol Federasyonu'nun Lig Disiplin Komitesi, Benfica'ya 4 maç saha kapatma ve 28 bin 688 euro para cezası verildiğini açıkladı.

Benfica'ya kötü haber!

Bu cezayı almalarında ise kilit noktanın ezeli rakipleri Sporting'in yaptığı başvuru olduğu belirtildi.

Benfica'ya kötü haber!

Hürriyet'in MaisFutebol'dan derlediği habere göre Benfica'ya verilen cezanın sebebi şu şekilde açıklandı...

Benfica'ya kötü haber!

2016/17 sezonundaki Boavista, Tondela, Nacional, Arouca, Desportivo de Chaves, Belenenses, Porto maçlarında, 'No Name Boys' ve 'Red Devils' adlı iki aktivist grubun federasyon tarafından onaylanmamasına rağmen Benfica tarafından destek görmesi gösterildi.

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