Benfica maçı öncesi Diagne'ye uyarı! - Fotomaç
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Benfica maçı öncesi Diagne'ye uyarı!
Trabzonspor maçında ilk defa Galatasaray forması giyen ve sorumsuz performansıyla kırmızı kartın eşiğinden dönen Diagne'ye, Benfica maçı öncesi bu kez farklı bir konudan daha uyarı geldi...
14 Şubat 2019 Perşembe 10:58
Güncelleme: 14.02.2019 10:58
Galatasaray'ın yeni forveti Diagne'nin, deyim yerindeyse teknik heyetle başı dertte.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Henüz sarı-kırmızılı formayla bir maça çıkan Senegalli yıldıza, Trabzonspor maçının ardından bir uyarı daha geldi.
Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-1'le geçtiği maçta forma giyen Diagne, takımının gol perdesini açan isim olmuştu.
Ancak maçın ilk yarısında 3 net sarı kartlık pozisyonun içine giren Diagne'ye, devre arasında Terim'den uyarı gelmişti.
İlk olarak VAR'ın olduğu bir maçta topu elle ağlara yollamak isteyen Diagne, sarı karttan kurtulamamıştı.