Benfica maçı öncesi Diagne'ye uyarı! - Fotomaç
14 Şubat 2019, Perşembe
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Benfica maçı öncesi Diagne'ye uyarı!

Trabzonspor maçında ilk defa Galatasaray forması giyen ve sorumsuz performansıyla kırmızı kartın eşiğinden dönen Diagne'ye, Benfica maçı öncesi bu kez farklı bir konudan daha uyarı geldi...
14 Şubat 2019 Perşembe 10:58 Güncelleme: 14.02.2019 10:58
Benfica maçı öncesi Diagne'ye uyarı!

Galatasaray'ın yeni forveti Diagne'nin, deyim yerindeyse teknik heyetle başı dertte.

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Benfica maçı öncesi Diagne'ye uyarı!

Henüz sarı-kırmızılı formayla bir maça çıkan Senegalli yıldıza, Trabzonspor maçının ardından bir uyarı daha geldi.

Benfica maçı öncesi Diagne'ye uyarı!

Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-1'le geçtiği maçta forma giyen Diagne, takımının gol perdesini açan isim olmuştu.

Benfica maçı öncesi Diagne'ye uyarı!

Ancak maçın ilk yarısında 3 net sarı kartlık pozisyonun içine giren Diagne'ye, devre arasında Terim'den uyarı gelmişti.

Benfica maçı öncesi Diagne'ye uyarı!

İlk olarak VAR'ın olduğu bir maçta topu elle ağlara yollamak isteyen Diagne, sarı karttan kurtulamamıştı.

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