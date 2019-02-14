Benfica maçı öncesi Diagne'ye uyarı!

Trabzonspor maçında ilk defa Galatasaray forması giyen ve sorumsuz performansıyla kırmızı kartın eşiğinden dönen Diagne'ye, Benfica maçı öncesi bu kez farklı bir konudan daha uyarı geldi...

14 Şubat 2019 Perşembe 10:58 Güncelleme: 14.02.2019 10:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





