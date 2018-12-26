Belhandaya Fransadan iki sürpriz talip!

Galatasaray'a geldiği günden bu yana sık sık eleştirilen Younes Belhanda'ya Fransa'dan talip var...
26 Aralık 2018 Çarşamba, 09:40:14
Güncelleme: 09:41:03
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Fransız medyası, Monaco ve Nice'in Galatasaray'ın 10 numarası Belhanda ile yakından ilgilendiğini duyurdu....
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Fransa'nın öne gelen spor sitelerinden ve Nice Kulübü'ne yakınlığı ile bilinen Nice-Matin, Monaco ve Nice'in Galatasaray'ın Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandıklarını okuyucularına duyurdu.
GOL YA DA ASİST ÜRETEMEDİ Galatasaray ile Süper Lig'de 10 maçta görev alan Younes Belhanda bu sürede 5 asistlik bir performans sergiledi ve 1 kez kırmızı kart gördü.
Şampiyonlar Ligi'nde 4 karşılaşmada süre alan Belhanda gol ya da asist üretmeyi başaramadı.