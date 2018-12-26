Belhandaya Fransadan iki sürpriz talip! - Galeri - Fotomaç
26 Aralık 2018, Çarşamba
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Belhanda'ya Fransa'dan iki sürpriz talip!

Galatasaray'a geldiği günden bu yana sık sık eleştirilen Younes Belhanda'ya Fransa'dan talip var...

26 Aralık 2018 Çarşamba, 09:40:14 Güncelleme: 09:41:03
Belhandaya Fransadan iki sürpriz talip!

Fransız medyası, Monaco ve Nice'in Galatasaray'ın 10 numarası Belhanda ile yakından ilgilendiğini duyurdu....

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Belhandaya Fransadan iki sürpriz talip!

Fransa'nın öne gelen spor sitelerinden ve Nice Kulübü'ne yakınlığı ile bilinen Nice-Matin, Monaco ve Nice'in Galatasaray'ın Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandıklarını okuyucularına duyurdu.

Belhandaya Fransadan iki sürpriz talip!

GOL YA DA ASİST ÜRETEMEDİ
Galatasaray ile Süper Lig'de 10 maçta görev alan Younes Belhanda bu sürede 5 asistlik bir performans sergiledi ve 1 kez kırmızı kart gördü.

Belhandaya Fransadan iki sürpriz talip!

Şampiyonlar Ligi'nde 4 karşılaşmada süre alan Belhanda gol ya da asist üretmeyi başaramadı.

Belhandaya Fransadan iki sürpriz talip!
Belhandaya Fransadan iki sürpriz talip!
Belhandaya Fransadan iki sürpriz talip!
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