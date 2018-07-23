Belhandaya Favre kancası - Galeri - Fotomaç
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    GALERİ

    Belhanda'ya Favre kancası

    23 Temmuz 2018 Pazartesi, 23:07:12 Güncelleme: 23:12:21
    Belhanda'ya Favre kancası
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    Belhandaya Favre kancası

    UEFA ile yaptığı anlaşma nedeniyle transfer yapmak için oyuncu satmaya ihtiyacı olan Galatasaray'a müjde geldi...

    Belhanda'ya Favre kancası
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    Belhandaya Favre kancası

    Fransız ve Alman basınında yer alan haberlere göre Borussia Dortmund, Faslı yıldızın transferi için harekete geçti. Bu hamlenin mimarı ise Alman kulübünün teknik patronu Lucien Favre.

    Belhanda'ya Favre kancası
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    Belhandaya Favre kancası


    Faslı yıldız, Dortmund'un transfer listesine girdi. Dortmund'un başına geçen Lucien Favre'nin Nice'den öğrencisi olan Belhanda'yı istediği öğrenildi. İddialara göre Almanlar 10 milyon Euro civarında bir teklif yapacak

    Belhanda'ya Favre kancası
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    Belhandaya Favre kancası

    Favre transfer talimatı verdi
    Belhanda ile nice'te çalışan Favre'nin transfer için yönetime talimat verdiği belirtiliyor. Dortmund'un kısa sürede resmi teklif yapacağı ve 10 milyon Euro civarında bir rakam önereceği iddia ediliyor.

    Belhanda'ya Favre kancası
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    Belhandaya Favre kancası

    Sıcak para rahatlatacak
    Teklifin hayata geçmesi halinde Galatasaray'ın 'evet' diyeceği belirtiliyor. Gelecek olan sıcak para hemen eksik bölgelere transfer için kullanılacak. Böylece teknik heyet de rahat bir nefes alacak.

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