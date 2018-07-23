Belhandaya Favre kancası

23 Temmuz 2018 Pazartesi, 23:07:12
Güncelleme: 23:12:21
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Belhanda'ya Favre kancası
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UEFA ile yaptığı anlaşma nedeniyle transfer yapmak için oyuncu satmaya ihtiyacı olan Galatasaray'a müjde geldi...
Belhanda'ya Favre kancası
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Fransızve Alman basınında yer alan haberlere göre Borussia Dortmund, Faslı yıldızın transferi için harekete geçti. Bu hamlenin mimarı ise Alman kulübünün teknik patronu Lucien Favre.
Belhanda'ya Favre kancası
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Faslı yıldız, Dortmund'un transfer listesine girdi. Dortmund'un başına geçen Lucien Favre'nin Nice'den öğrencisi olan Belhanda'yı istediği öğrenildi. İddialara göre Almanlar 10 milyon Euro civarında bir teklif yapacak
Belhanda'ya Favre kancası
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Favre transfer talimatı verdi Belhanda ile nice'te çalışan Favre'nin transfer için yönetime talimat verdiği belirtiliyor. Dortmund'un kısa sürede resmi teklif yapacağı ve 10 milyon Euro civarında bir rakam önereceği iddia ediliyor.
Belhanda'ya Favre kancası
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Sıcak para rahatlatacak
Teklifin hayata geçmesi halinde Galatasaray'ın 'evet' diyeceği belirtiliyor. Gelecek olan sıcak para hemen eksik bölgelere transfer için kullanılacak. Böylece teknik heyet de rahat bir nefes alacak.