Belhandaya Avrupadan iki talip! İşte Galatasarayın istediği bonservis - Galeri - Fotomaç
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Belhanda'ya Avrupa'dan iki talip! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis

Kariyerini Almanya ya da Fransa'da sürdürmek isteyen Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Younes Belhanda ile Nice ve Monaco ilgileniyor.
2 Ocak 2019 Çarşamba, 09:01:56 Güncelleme: 09:03:53
Belhandaya Avrupadan iki talip! İşte Galatasarayın istediği bonservis

Katar ve Suudi Arabistan'dan iki cazip teklif alan Belhanda, yeni menajeri Wiliam D'Avila ile yaptığı görüşmede önceliğinin kariyerine Avrupa'da devam etmek olduğunu söyledi.

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Belhandaya Avrupadan iki talip! İşte Galatasarayın istediği bonservis

Galatasaray'daki garanti ücreti 3 milyon 350 bin Euro olan Faslı 10 numara, bu paranın daha azına Fransa ya da Almanya'ya dönmeye razı.

Belhandaya Avrupadan iki talip! İşte Galatasarayın istediği bonservis

Fransa'dan Nice ve Monaco'nun Belhanda'ya ilgisi söz konusu.

Belhandaya Avrupadan iki talip! İşte Galatasarayın istediği bonservis

Sabah'ın haberine göre; Kiralama tekliflerine soğuk bakan Galatasaray, oyuncusu için minimum 5 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

Belhandaya Avrupadan iki talip! İşte Galatasarayın istediği bonservis

10 NUMARA BÖLGESİNE FEGHOULI

Teknik heyet, Belhanda'nın satılması halinde Emre Akbaba dönene kadar Feghouli'yi 10 numara pozisyonunda kullanacak.

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