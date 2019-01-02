Belhandaya Avrupadan iki talip! İşte Galatasarayın istediği bonservis - Galeri - Fotomaç
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Belhanda'ya Avrupa'dan iki talip! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis
Kariyerini Almanya ya da Fransa'da sürdürmek isteyen Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Younes Belhanda ile Nice ve Monaco ilgileniyor.
2 Ocak 2019 Çarşamba, 09:01:56
Güncelleme: 09:03:53
Katar ve Suudi Arabistan'dan iki cazip teklif alan Belhanda, yeni menajeri Wiliam D'Avila ile yaptığı görüşmede önceliğinin kariyerine Avrupa'da devam etmek olduğunu söyledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'daki garanti ücreti 3 milyon 350 bin Euro olan Faslı 10 numara, bu paranın daha azına Fransa ya da Almanya'ya dönmeye razı.
Fransa'dan Nice ve Monaco'nun Belhanda'ya ilgisi söz konusu.
Sabah'ın haberine göre; Kiralama tekliflerine soğuk bakan Galatasaray, oyuncusu için minimum 5 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.
10 NUMARA BÖLGESİNE FEGHOULI
Teknik heyet, Belhanda'nın satılması halinde Emre Akbaba dönene kadar Feghouli'yi 10 numara pozisyonunda kullanacak.