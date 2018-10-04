Belhandanın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı

Sarı-kırmızılılar özellikle ilk yarıda girdiği net pozisyonları değerlendiremeyince mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve 3 puanda kaldı. Maçın hemen ardından ortaya çıkan bir görüntü ise sarı-kırmızılı taraftarları çileden çıkardı.