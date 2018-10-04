Belhandanın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi'nde ikinci grup maçında Porto'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılırken Younes Belhanda'nın maç sonundaki görüntüleri Galatasaraylıları çileden çıkardı. Faslı futbolcu maç sonrasında Porto formasını giydi
4 Ekim 2018 Perşembe, 00:27:46
Güncelleme: 00:32:52
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
1
12
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'in Porto ekibine konuk oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
2
12
Sarı-kırmızılılar özellikle ilk yarıda girdiği net pozisyonları değerlendiremeyince mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve 3 puanda kaldı. Maçın hemen ardından ortaya çıkan bir görüntü ise sarı-kırmızılı taraftarları çileden çıkardı.
Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
3
12
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren Galatasaraylı Belhanda, üzerine Porto forması giydi. Faslı futbolcunun bu görüntüleri sosyal medyada Galatasaray taraftarlarının büyük tepkisini çekti.