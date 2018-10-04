Belhandanın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı - Galeri - Fotomaç
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı

    Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi'nde ikinci grup maçında Porto'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılırken Younes Belhanda'nın maç sonundaki görüntüleri Galatasaraylıları çileden çıkardı. Faslı futbolcu maç sonrasında Porto formasını giydi

    4 Ekim 2018 Perşembe, 00:27:46 Güncelleme: 00:32:52
    Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
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    Belhandanın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'in Porto ekibine konuk oldu.

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    Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
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    • 12
    Belhandanın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı

    Sarı-kırmızılılar özellikle ilk yarıda girdiği net pozisyonları değerlendiremeyince mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve 3 puanda kaldı. Maçın hemen ardından ortaya çıkan bir görüntü ise sarı-kırmızılı taraftarları çileden çıkardı.

    Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
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    • 12
    Belhandanın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı

    Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren Galatasaraylı Belhanda, üzerine Porto forması giydi. Faslı futbolcunun bu görüntüleri sosyal medyada Galatasaray taraftarlarının büyük tepkisini çekti.

    İşte taraftarların tepkisi

    Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
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    • 12
    Belhandanın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
    Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
    • 5
    • 12
    Belhandanın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
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