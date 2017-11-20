Belhanda, "Yaşımın biraz ilerlemesinden dolayı, eski meziyetlerim aynı seviyede değil. Herve Renard (Fas Milli Takımı Teknik Direktörü) ile olan görüşmemizde kendisi beni 10 numara olarak değilde 8 numara olarak kullanmak istediğini söyledi, sonrasında ise takımın en çok top kazanan isimlerinden biri oldum" dedi.