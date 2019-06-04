Belhanda'dan olay sözler! "En büyük Fenerbahçe..."
Galatasaray'ın sezon boyunca inişli çıkışlı bir performans yaşayan, zaman zaman eleştirilen, zaman zaman eksikliği hissedilen yıldızı Younes Belhanda, Türkiye'de geçirdiği günlere ve futbol ortamına değinirken, sezonu değerlendirdi. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile ilgili sözleri ise uzun süre konuşulacak cinsten...
4 Haziran 2019 Salı 08:52
Güncelleme: 04.06.2019 08:52
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"TARAFTARLAR STADI TİTRETİYOR"
Türkiye'de futbol, toplumun kalbine işlemiş durumda. İnsanlar futbola din gibi bakıyor, gerçekten fanatikler. Fransa ya da İngiltere'de statlarda 1-2 bölümde ciddi taraftar olur ancak burada tüm taraftarlar transa geçmiş gibi stadı titretiyor. Bu gerçekten güzel.
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Fransa ya da İngiltere'de statlarda 1-2 bölümde ciddi taraftar olur ancak burada tüm taraftarlar transa geçmiş gibi stadı titretiyor. Bu gerçekten güzel.
"DERBİLER GERGİN GEÇER"
Trabzonspor da işin içinde olsa bile en başarılı takımlar Galatasasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş.
Başakşehir ve Kasımpaşa ile birlikte İstanbul'da 5 büyük takım var. Derbiler ciddi anlamda gerginlikler barındırıyor ve bu da futbolu güzelleştiriyor.
"BAZEN KONTROLÜ KAYBEDİYORUM"
Başka ülkelerde de derbiler oynadım ancak böyle baskı hissetmedim. Taraftarların baskısı statta gerçekten gerginlik yaratıyor.