Belhandadan flaş açıklama! Galatasaraydan ayrılıyor mu? - Galeri - Fotomaç
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Belhanda'dan flaş açıklama! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
5 Ocak 2019 Cumartesi, 19:29:47
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan takımdan ayrılacak takımdan ayrılacak isimler merak konusu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz günlerden sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.
Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncusu Garry Rodrigues'i 9,5 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad'e satmıştı.
Ara transfer döneminde üç isimle yollarını ayıran Galatasaray'da Younes Belhanda'nın da takımda ayrılacağı iddia ediliyordu.
Faslı oyuncu, Galatasaray'daki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.