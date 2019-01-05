Belhandadan flaş açıklama! Galatasaraydan ayrılıyor mu? - Galeri - Fotomaç
05 Ocak 2019, Cumartesi
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Belhanda'dan flaş açıklama! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
5 Ocak 2019 Cumartesi, 19:29:47
Belhandadan flaş açıklama! Galatasaraydan ayrılıyor mu?

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan takımdan ayrılacak takımdan ayrılacak isimler merak konusu.

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Belhandadan flaş açıklama! Galatasaraydan ayrılıyor mu?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz günlerden sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.

Belhandadan flaş açıklama! Galatasaraydan ayrılıyor mu?

Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncusu Garry Rodrigues'i 9,5 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad'e satmıştı.

Belhandadan flaş açıklama! Galatasaraydan ayrılıyor mu?

Ara transfer döneminde üç isimle yollarını ayıran Galatasaray'da Younes Belhanda'nın da takımda ayrılacağı iddia ediliyordu.

Belhandadan flaş açıklama! Galatasaraydan ayrılıyor mu?

Faslı oyuncu, Galatasaray'daki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

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