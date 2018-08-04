4 Ağustos 2018 Cumartesi, 23:02:14
Güncelleme: 23:04:19
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Belhanda'dan 10 milyon euro!
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Ada basınının iddiasına göre; G.Saray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda'ya Crystal Palace talip oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Belhanda'dan 10 milyon euro!
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Geçen sezon Premier Lig'i 44 puanla 11'inci sırada kapatan C. Palace, bu yıl daha üst sıralara tırmanmak için harekete geçti.
Belhanda'dan 10 milyon euro!
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Bu yıl yeni bir orta saha yaratmak isteyen C. Palace menajeri Roy Hodgson, ilk olarak Yohan Cabaye'ı gönderdi.
Belhanda'dan 10 milyon euro!
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West Ham'ın ön liberosu Cheikhou Kouyate için 11 milyon euro ödeyen Premier Lig ekibi, önceki gün Schalke'den bedelsiz ayrılan orta saha Max Meyer'i dev kulüplerin arasından sıyrılarak transfer etmişti.
Belhanda'dan 10 milyon euro!
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DİŞLİNİN SON ÇARKI
Orta alanda 6 ve 10 numaralı pozisyonları dolduran yaptığı 2 transferle dolduran Roy Hodgson, 8 numaralı mevki için G.Saray'ın yıldızı Belhanda'ya gözünü dikti.
Belhanda'dan 10 milyon euro!
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28 yaşındaki Faslı futbolcu için 10 milyon euro'yu gözden çıkaran C. Palace, Belhanda'yı alarak, orta sahadaki eksikliği gidermek istiyor.
Belhanda'dan 10 milyon euro!
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Alman devi Borussia Dortmund'un da takibinde olduğu Younes Belhanda, geçen sezon Aslan'da 35 maçta forma giyip 3 gol atmış ve 10 asist yapmıştı.