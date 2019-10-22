Belhanda taraftarla tartıştı Terim tepki gösterdi!
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray'da Belhanda krizi yaşanıyor. Mücadelede etkisiz bir oyun sergileyen Belhanda yaptığı hatalar sonrası Terim tarafından kenara çekildi. Maç sırasında Belhanda'ya tepki gösteren Terim, oyuncunun kenara geldiği esnada ıslıklanmasına sinirlenerek bu kez taraftara sert çıktı. İşte o anlar ve sosyal medyada Belhanda tepkileri...
22 Ekim 2019 Salı 23:40
Güncelleme: 22.10.2019 23:54
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Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşılaşan temsilcimiz Galatasaray'da Belhanda krizi yaşanıyor.
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Sarı-Kırmızılılar'da Belhanda etkisiz oyunu sonrası teknik direktör Fatih Terim ve Hasan Şaş'tan tepki gördü.
Etkisiz oyunu sonrası Belhanda, teknik direktör Fatih Terim tarafından 67. dakikada saha kenarına gelerek yerini Ömer Bayram'a bıraktı.
Oyundan çıktığı esnada tribünlerden ıslık sesleriyle tepkisini gösteren Sarı-Kırmızılı taraftara yaptığı el kol hareketleri yapan Belhanda'nın bu reaksiyonu sonrası tepkiler daha da büyüdü.
Sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan isim Belhanda'nın bu hareketleri sonrası Terim'in bir ceza verip vermeyeceği merak konusu.