Belhanda taraftarla tartıştı Terim tepki gösterdi!

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray'da Belhanda krizi yaşanıyor. Mücadelede etkisiz bir oyun sergileyen Belhanda yaptığı hatalar sonrası Terim tarafından kenara çekildi. Maç sırasında Belhanda'ya tepki gösteren Terim, oyuncunun kenara geldiği esnada ıslıklanmasına sinirlenerek bu kez taraftara sert çıktı. İşte o anlar ve sosyal medyada Belhanda tepkileri...