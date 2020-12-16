Belhanda - Emre Akbaba kavgası sonrası sosyal medya ayağa kalktı
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray sahasında Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve son 16'ya kaldı. Maça damga vuran olay ise Emre Akbaba ile Belhanda arasında yaşandı. Galatasaray taraftarı bu olay sonrası adeta ayağa kalktı. İşte detaylar...
16 Aralık 2020 Çarşamba 09:02, Güncelleme 16.12.2020 09:09
Belhanda - Emre Akbaba kavgası sonrası sosyal medya ayağa kalktı