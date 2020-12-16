Galeri Galatasaray Belhanda - Emre Akbaba kavgası sonrası sosyal medya ayağa kalktı

Belhanda - Emre Akbaba kavgası sonrası sosyal medya ayağa kalktı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray sahasında Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve son 16'ya kaldı. Maça damga vuran olay ise Emre Akbaba ile Belhanda arasında yaşandı. Galatasaray taraftarı bu olay sonrası adeta ayağa kalktı. İşte detaylar...

Belhanda - Emre Akbaba kavgası sonrası sosyal medya ayağa kalktı

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