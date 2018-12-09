Bayern Münih TT Stadında! O yıldızı izlediler...

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SOĞUĞA RAĞMEN 28 BİN SEYİRCİ
Galatasaray-Çaykur Rizespor maçını Türk Telekom Stadyumu'ndaki toplam 28 bin 406 seyirci takip etti. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadeleyi ise toplam 28 bin 406 seyirci izledi. İstanbul'daki soğuk havaya rağmen takımını desteklemeye gelen sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca tezahüratlarını sürdürdü.
EREN GOL ORUCUNU BOZDU
Galatasaray'ın forveti Eren Derdiyok Çaykur Rizespor'a attığı golle ligdeki 5. golünü kaydetti. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Rizespor ile mücadele eden Galatasaray'da golcü oyuncu Eren Derdiyok, ligde 6 maç sonra gol attı. 58. dakikada sol kanattan Yuto Nagatomo'nun ortasında ön direkte bulanan Eren meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımının ikinci golünü kaydetti. Süper Lig'de bu sezon 11 müsabakaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Eren UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Lokomotiv Moskova maçında gol atma başarısı göstermişti.
EVİNDE 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Galatasaray, Çaykur Rizespor beraberliği ile Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda üst üste 4 maçta da kazanamadı. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Bu mücadele ile birlikte sarı-kırmızılılar sahasında 3 puan özlemini sürdürdü.