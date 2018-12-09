Bayern Münih TT Stadında! O yıldızı izlediler...

SOĞUĞA RAĞMEN 28 BİN SEYİRCİ

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçını Türk Telekom Stadyumu'ndaki toplam 28 bin 406 seyirci takip etti. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadeleyi ise toplam 28 bin 406 seyirci izledi. İstanbul'daki soğuk havaya rağmen takımını desteklemeye gelen sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca tezahüratlarını sürdürdü.