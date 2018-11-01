Bayern Münih Riberynin yerine Onyekuruyu düşünüyor!

Bayern Münih Ribery'nin yerine Onyekuru'yu düşünüyor!
Alman devi Bayern Münih transferde gözünü Galatasaraylı isme dikti.
1 Kasım 2018 Perşembe, 08:17:16
Güncelleme: 08:24:24
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Alman devi Bayern Münih transferde gözünü Galatasaraylı isme dikti.
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Sarı kırmızılı takımın tecrübeli yıldızlarından biri Bayern Münih yolunda... O da Galatasaray'dan Marsilya oradan da Bayern Münih'e gidip yıldızlaşan ikinci Ribery olmak üzere... İşte o flaş gelişme...
Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru için Alman devi Bayern Münih devreye girdi.
Alman basınının iddiasına göre Bayern, 35 yaşında olan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Franck Ribery'nin boşluğunu 21 yaşındaki Henry Onyekuru ile dolduracak.
Nijeryalı kanat futbolcusu ile daha önceden Almanya'dan Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, Schalke 04 ve Red Bull Leipzig'in de ilgilendiği hatırlatılırken sezon sonunda Bayern'in Onyekuru'yu bonservisiyle birlikte alabileceğii belirtildi.
Bu sezon Galatasaray ile 10 maça çıkan Onyekuru, sarı kırmızılı forma ile 2 gol atma başarısı göstermişti.