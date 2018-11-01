Bayern Münih Riberynin yerine Onyekuruyu düşünüyor! - Galeri - Fotomaç
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Bayern Münih Ribery'nin yerine Onyekuru'yu düşünüyor!

    Alman devi Bayern Münih transferde gözünü Galatasaraylı isme dikti.
    1 Kasım 2018 Perşembe, 08:17:16 Güncelleme: 08:24:24
    Bayern Münih Riberynin yerine Onyekuruyu düşünüyor!

    Alman devi Bayern Münih transferde gözünü Galatasaraylı isme dikti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Bayern Münih Riberynin yerine Onyekuruyu düşünüyor!

    Sarı kırmızılı takımın tecrübeli yıldızlarından biri Bayern Münih yolunda... O da Galatasaray'dan Marsilya oradan da Bayern Münih'e gidip yıldızlaşan ikinci Ribery olmak üzere... İşte o flaş gelişme...

    Bayern Münih Riberynin yerine Onyekuruyu düşünüyor!

    Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru için Alman devi Bayern Münih devreye girdi.

    Bayern Münih Riberynin yerine Onyekuruyu düşünüyor!

    Alman basınının iddiasına göre Bayern, 35 yaşında olan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Franck Ribery'nin boşluğunu 21 yaşındaki Henry Onyekuru ile dolduracak.

    Bayern Münih Riberynin yerine Onyekuruyu düşünüyor!

    Nijeryalı kanat futbolcusu ile daha önceden Almanya'dan Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, Schalke 04 ve Red Bull Leipzig'in de ilgilendiği hatırlatılırken sezon sonunda Bayern'in Onyekuru'yu bonservisiyle birlikte alabileceğii belirtildi.

    Bayern Münih Riberynin yerine Onyekuruyu düşünüyor!

    Bu sezon Galatasaray ile 10 maça çıkan Onyekuru, sarı kırmızılı forma ile 2 gol atma başarısı göstermişti.

    Bayern Münih Riberynin yerine Onyekuruyu düşünüyor!
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