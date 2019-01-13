Batshuayinin yeni takımı belli oldu! - Galeri - Fotomaç
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Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
Golcü transferi için kolları sıvayan Galatasaray'da transfer listesinde yer alan Belçikalı forvet Michy Batshuayi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
13 Ocak 2019 Pazar, 22:03:47
Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi.
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Teknik direktör Fatih Terim'in transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını devam ettiren sarı-kırmızılılar önceliği stoper ve forvet transferlerine vermişti.
Sarı-kırmızılılar ikinci yarı öncesi Serdar Aziz, Eren Derdiyok ve Garry Rodrigues ile yollarını ayırmış ve kadrosunu Marcao ve Emre Taşdemir transferleriyle güçlendirmişti.
Defansını güçlendiren Galatasaray'da hedefte golcü transferi var.
Cimbom, Çin ekibi Guangzhou Evergrande forması giyen Alan Carvalho ile prensip anlaşmasına vardığı ve oyuncunun kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı iddia edildi.