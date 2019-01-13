Batshuayinin yeni takımı belli oldu! - Galeri - Fotomaç
13 Ocak 2019, Pazar
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Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!

Golcü transferi için kolları sıvayan Galatasaray'da transfer listesinde yer alan Belçikalı forvet Michy Batshuayi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
13 Ocak 2019 Pazar, 22:03:47
Batshuayinin yeni takımı belli oldu!

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi.

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Batshuayinin yeni takımı belli oldu!

Teknik direktör Fatih Terim'in transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını devam ettiren sarı-kırmızılılar önceliği stoper ve forvet transferlerine vermişti.

Batshuayinin yeni takımı belli oldu!

Sarı-kırmızılılar ikinci yarı öncesi Serdar Aziz, Eren Derdiyok ve Garry Rodrigues ile yollarını ayırmış ve kadrosunu Marcao ve Emre Taşdemir transferleriyle güçlendirmişti.

Batshuayinin yeni takımı belli oldu!

Defansını güçlendiren Galatasaray'da hedefte golcü transferi var.

Batshuayinin yeni takımı belli oldu!

Cimbom, Çin ekibi Guangzhou Evergrande forması giyen Alan Carvalho ile prensip anlaşmasına vardığı ve oyuncunun kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı iddia edildi.

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