Başkandan Galatasaray'a transfer müjdesi! Yıldız golcü sezon sonunda... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Başkandan Galatasaray'a transfer müjdesi! Yıldız golcü sezon sonunda...

Başkandan Galatasaray'a transfer müjdesi! Yıldız golcü sezon sonunda...

Yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen Florin Andone'den istenilen verimin alınamaması nedeniyle forvet transferi için seferberlik başlatan Galatasaray, 22 yaşındaki golcüyü listesine almıştı. Genç futbolcunun formasını terlettiği Rumen ekibinin başkanı, sarı-kırmızılı ekibe müjdeli haberi verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

3 Haziran 2020 Çarşamba 19:55 Güncelleme: 03.06.2020 19:55
Başkandan Galatasaray'a transfer müjdesi! Yıldız golcü sezon sonunda...

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, forvet transferi için gaza bastı.

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Başkandan Galatasaray'a transfer müjdesi! Yıldız golcü sezon sonunda...

Premier Lig ekibi Brighton'dan kiralanan Florin Andone ile yolları ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekip, rotayı Romanya'ya çevirmişti.

Başkandan Galatasaray'a transfer müjdesi! Yıldız golcü sezon sonunda...

Rumen sevdasından vazgeçmeyen Cimbom; Hagi, Ilie, Niculescu, Bratu, Stancu ve Andone derken yine bir Romanyalı hücumcuya kanca atmıştı.

Başkandan Galatasaray'a transfer müjdesi! Yıldız golcü sezon sonunda...

Fatih Terim'in raporu üzerine Steaua Bükreş olarak bilinen FCSB Kulübü'nde forma giyen Florinel Coman'ı listesine alan Galatasaray, sezon sonunda harekete geçme planları yapıyordu.

Başkandan Galatasaray'a transfer müjdesi! Yıldız golcü sezon sonunda...

BAŞKAN MÜJDEYİ VERDİ!

Galatasaray'ın transferde yeni gözdesi Florin Coman için kulüp başkanı Gigi Becali'den flaş bir açıklama geldi.

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