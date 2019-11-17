Banega sessizliğini bozdu! Galatasaray'a kötü haber
Galatasaray'ın sezon sonunda kadrosuna katacağı iddia edilen Sevilla'nın tecrübeli orta sahası Ever Banega'dan kötü haber geldi. Yabancı basına konuşan Banega, geleceğiyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu.
17 Kasım 2019 Pazar 20:59
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Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Galatasaray'ın gündemini en çok meşgul eden oyunculardan biri Ever Banega olmuştu.
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Sarı-kırmızılılar Banega'nın transferi için büyük bir çaba harcamış, ancak mutlu sona ulaşamamıştı.
İspanyol ekibinin sportif direktörü Monchi, takıma takviye edilen 4 orta saha oyuncusuna rağmen Arjantinli oyuncunun takımdan ayrılmasına izin vermemişti.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcuyla teması kesmeyen Cimbom'un tecrübeli orta sahayı kadrosuna katacağı iddia edilmişti.
En sonunda sessizliğini bozup yabancı basına açıklamalarda bulunan Tangocu, Sevilla'daki geleceğiyle alakalı konuştu.