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17 Kasım 2019, Pazar
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Banega sessizliğini bozdu! Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın sezon sonunda kadrosuna katacağı iddia edilen Sevilla'nın tecrübeli orta sahası Ever Banega'dan kötü haber geldi. Yabancı basına konuşan Banega, geleceğiyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu.
17 Kasım 2019 Pazar 20:59
Banega sessizliğini bozdu! Galatasaray'a kötü haber

Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Galatasaray'ın gündemini en çok meşgul eden oyunculardan biri Ever Banega olmuştu.

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Banega sessizliğini bozdu! Galatasaray'a kötü haber

Sarı-kırmızılılar Banega'nın transferi için büyük bir çaba harcamış, ancak mutlu sona ulaşamamıştı.

Banega sessizliğini bozdu! Galatasaray'a kötü haber

İspanyol ekibinin sportif direktörü Monchi, takıma takviye edilen 4 orta saha oyuncusuna rağmen Arjantinli oyuncunun takımdan ayrılmasına izin vermemişti.

Banega sessizliğini bozdu! Galatasaray'a kötü haber

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcuyla teması kesmeyen Cimbom'un tecrübeli orta sahayı kadrosuna katacağı iddia edilmişti.

Banega sessizliğini bozdu! Galatasaray'a kötü haber

En sonunda sessizliğini bozup yabancı basına açıklamalarda bulunan Tangocu, Sevilla'daki geleceğiyle alakalı konuştu.

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