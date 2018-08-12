Galatasaray'da Fatih Terim yönetimden transfer istiyor
12 Ağustos 2018 Pazar, 15:45:07
Güncelleme: 15:58:06
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'Bana transfer lazım'
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Galatasaray, Süper Lig'e galibiyetle başladı. Ankara deplasmanından 3 puan çıkarılsa da camiada huzursuzluk hakim.
GALERİ DEVAM EDİYOR
'Bana transfer lazım'
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Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, "Şampiyonlar Ligi seviyesini hepimiz biliyoruz. Bu yeter mi, yetmez. Daha üste çıkmamız lazım" yorumunda bulunurken Başkan Mustafa Cengiz ve yönetici Abdurrahim Albayrak transfer konusunda camiayı tatmin edici açıklamalar yapmadı.
'Bana transfer lazım'
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Cengiz'in "Biz futbolcu boşaltmadan alamıyoruz. Biz sadece kiralayabiliriz. Bunu unutmasın taraftarlarımız. Bu takım Şampiyonlar Ligi'ni götüremez diyorlar. Hayır bu takım götürür" şeklindeki ifadeler tepki çekti.
'Bana transfer lazım'
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Albayrak da, "Artık 'Uçak indirdim' lafları yok. Borcumuz bir günde yüzde 25 çoğaldı. Futbolcu almak kolay ama parasını nasıl ödeyeceksin. Şampiyonlar Ligi başlamadan daha zamanımız var" diye konuştu.
'Bana transfer lazım'
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Ancak Fatih Terim, hazırlık maçları ve oynanan 2 resmî müsabaka sonrası âdeta "Bana transfer lazım" diye bağırıyor.