Balotellinin menajeri konuştu: Galatasaraya geliyor mu? - Galeri - Fotomaç
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Balotelli'nin menajeri konuştu: Galatasaray'a geliyor mu?

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 29 puan ile 5.sırada tamamlayan Galatasaray'da transfer hareketliliği dinmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı yönetim tarafından İstanbul'a getirildiği iddia edilen Mario Balotelli'nin menajeri Mino Raiola, oyuncusunun Galatasaray'a transferi ile ilgili konuştu.

14 Ocak 2019 Pazartesi, 20:38:09 Güncelleme: 20:40:39
Balotellinin menajeri konuştu: Galatasaraya geliyor mu?

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

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Balotellinin menajeri konuştu: Galatasaraya geliyor mu?

İddiaya göre; Galatasaray, Fransa'da Nice forması giyen İtalyan golcü Mario Balotelli'yi gündeme aldı.

Balotellinin menajeri konuştu: Galatasaraya geliyor mu?

Golcü oyuncu, Maslak'ta bir rezidansta sarı-kırmızılı yetkililerle bir araya geldi ve transfer konusunu masaya yatırdı.

Balotellinin menajeri konuştu: Galatasaraya geliyor mu?

BALOTELLI'NIN MENAJERİ KONUŞTU

Mario Balotelli'nin temsilciliğini üstlenen ünlü menajer Mino Raiola, İtalyan forvetin durumu hakkında Radyospor'a konuştu.

Balotellinin menajeri konuştu: Galatasaraya geliyor mu?

Raiola, Balotelli'nin Galatasaray'a transfer olma olasılığıyla ilgili yorum yapmaması gerektiğinin altını çizdi.

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