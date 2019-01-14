Balotellinin menajeri konuştu: Galatasaraya geliyor mu?

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 29 puan ile 5.sırada tamamlayan Galatasaray'da transfer hareketliliği dinmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı yönetim tarafından İstanbul'a getirildiği iddia edilen Mario Balotelli'nin menajeri Mino Raiola, oyuncusunun Galatasaray'a transferi ile ilgili konuştu.
14 Ocak 2019 Pazartesi, 20:38:09
Güncelleme: 20:40:39
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Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atılmıştı.
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İddiaya göre; Galatasaray, Fransa'da Nice forması giyen İtalyan golcü Mario Balotelli'yi gündeme aldı.
Golcü oyuncu, Maslak'ta bir rezidansta sarı-kırmızılı yetkililerle bir araya geldi ve transfer konusunu masaya yatırdı.
BALOTELLI'NIN MENAJERİ KONUŞTU
Mario Balotelli'nin temsilciliğini üstlenen ünlü menajer Mino Raiola, İtalyan forvetin durumu hakkında Radyospor'a konuştu.
Raiola, Balotelli'nin Galatasaray'a transfer olma olasılığıyla ilgili yorum yapmaması gerektiğinin altını çizdi.