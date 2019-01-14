Balotellinin menajeri konuştu: Galatasaraya geliyor mu?

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 29 puan ile 5.sırada tamamlayan Galatasaray'da transfer hareketliliği dinmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı yönetim tarafından İstanbul'a getirildiği iddia edilen Mario Balotelli'nin menajeri Mino Raiola, oyuncusunun Galatasaray'a transferi ile ilgili konuştu.