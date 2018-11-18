Bafetimbi Gomisten Abdurrahim Albayraka sert yanıt! - Galeri - Fotomaç
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    18 Kasım 2018, Pazar
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    Bafetimbi Gomis'ten Abdurrahim Albayrak'a sert yanıt!

    Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, Abdurrahim Albayrak'ın iddialarına yanıt verdi
    18 Kasım 2018 Pazar, 14:41:01 Güncelleme: 14:46:06
    Bafetimbi Gomisten Abdurrahim Albayraka sert yanıt!

    Galatasaraylı eski yıldız Bafetimbi Gomis, Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Bafetimbi Gomisten Abdurrahim Albayraka sert yanıt!

    Galatasaray Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz günlerde Gomis için şu sözleri söylemişti;

    Bafetimbi Gomisten Abdurrahim Albayraka sert yanıt!

    "Galatasaray'ın menfaatlerini düşünmek zorundayız. Gomis, 3.3 milyon euro alıyordu ve Kayseri deplasmanına parasını alamadığı için gitmemişti. İstanbul'da gol attıktan sonra da 'Paradan değil' diyerek formasını göstermişti."

    Bafetimbi Gomisten Abdurrahim Albayraka sert yanıt!

    "Kimse bana Gomis'i anlatmasın. Başka futbolcuları da yanına alarak kulübün veremeyeceği şekilde zam istedi. Ona Tarık Çamdal'ı örnek gösterdim, '1.6 milyon euroluk maaşının yarısını verelim git dedik, gitmiyor' dedim. Gomis bana 'Benim sorunum değil.' dedi."

    Bafetimbi Gomisten Abdurrahim Albayraka sert yanıt!

    "Ben de ona 'Kötü oynasan maaşında indirim yapar mıydın?' diye sordum, 'Hayır' dedi. Ya sözleşmesinin uzatılmasını ya da maaşının 5 milyon euro olmasını istedi."

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