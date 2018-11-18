Bafetimbi Gomisten Abdurrahim Albayraka sert yanıt!

Bafetimbi Gomis'ten Abdurrahim Albayrak'a sert yanıt!
Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, Abdurrahim Albayrak'ın iddialarına yanıt verdi
18 Kasım 2018 Pazar, 14:41:01
Güncelleme: 14:46:06
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaraylı eski yıldız Bafetimbi Gomis, Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz günlerde Gomis için şu sözleri söylemişti;
"Galatasaray'ın menfaatlerini düşünmek zorundayız. Gomis, 3.3 milyon euro alıyordu ve Kayseri deplasmanına parasını alamadığı için gitmemişti. İstanbul'da gol attıktan sonra da 'Paradan değil' diyerek formasını göstermişti."
"Kimse bana Gomis'i anlatmasın. Başka futbolcuları da yanına alarak kulübün veremeyeceği şekilde zam istedi. Ona Tarık Çamdal'ı örnek gösterdim, '1.6 milyon euroluk maaşının yarısını verelim git dedik, gitmiyor' dedim. Gomis bana 'Benim sorunum değil.' dedi."
"Ben de ona 'Kötü oynasan maaşında indirim yapar mıydın?' diye sordum, 'Hayır' dedi. Ya sözleşmesinin uzatılmasını ya da maaşının 5 milyon euro olmasını istedi."