Bafetimbi Gomisten Abdurrahim Albayraka sert yanıt!

"Kimse bana Gomis'i anlatmasın. Başka futbolcuları da yanına alarak kulübün veremeyeceği şekilde zam istedi. Ona Tarık Çamdal'ı örnek gösterdim, '1.6 milyon euroluk maaşının yarısını verelim git dedik, gitmiyor' dedim. Gomis bana 'Benim sorunum değil.' dedi."