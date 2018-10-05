Bafetimbi Gomis’in parasının yarısı Portekiz'de kaldı!
Bafetimbi Gomis'i 6 milyon Euro'ya satan ve forvetsiz kalan G.Saray, Porto'ya yenilince 2.7 milyon Euro'dan oldu. Kaçan goller "Gomis olsaydı kazanırdık" dedirtti.
5 Ekim 2018 Cuma, 10:18:35
Güncelleme: 10:20:02
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Bafetimbi Gomis’in parasının yarısı Portekiz'de kaldı!
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Sayısız gol pozisyonundan yararlanamadığı Porto maçını 1-0 kaybeden Galatasaray'da eleştiri okları yönetimi gösteriyor. Gol kralı Gomis'i sadece 6 milyon Euro karşılığında Al Hilal'e satan sarı-kırmızılılar, beklenen transferleri yapamamıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bafetimbi Gomis’in parasının yarısı Portekiz'de kaldı!
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Eldeki tek forvet Eren Derdiyok da sakatlanınca çok büyük bir sıkıntı yaşandı.
Bafetimbi Gomis’in parasının yarısı Portekiz'de kaldı!
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7 NET GOL FIRSATI HARCANDI
Tam 7 net fırsatı harcayıp Porto'ya kaybeden Galatasaray sadece 3 puandan değil, 2.7 milyon Euro gelirden de oldu. Böylece sadece 1 maçta, Gomis'ten gelen gelirin yarısına yakını kaçtı.
Bafetimbi Gomis’in parasının yarısı Portekiz'de kaldı!
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YÖNETİME BÜYÜK TEPKİ VAR
Sosyal medyada yapılan yorumlarda herkes tek bir konuda birleşti... Taraftarlar, "Eğer Gomis olsaydı Porto'yu kesin yenerdik" dedi. Sarı- Kırmızılılar, forvet alamayan yönetime büyük tepki gösterdi.
Bafetimbi Gomis’in parasının yarısı Portekiz'de kaldı!
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9.5 MİLYON EURO DA KAÇARSA
G.Saray gruptan çıkamazsa 9.5 milyon Euro geliri de elinin tersiyle itecek. Bu durumda eleştiriler daha da artacak. (Takvim)