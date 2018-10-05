Bafetimbi Gomis’in parasının yarısı Portekizde kaldı! - Galeri - Fotomaç
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    GALERİ

    Bafetimbi Gomis’in parasının yarısı Portekiz'de kaldı!

    Bafetimbi Gomis'i 6 milyon Euro'ya satan ve forvetsiz kalan G.Saray, Porto'ya yenilince 2.7 milyon Euro'dan oldu. Kaçan goller "Gomis olsaydı kazanırdık" dedirtti.
    5 Ekim 2018 Cuma, 10:18:35 Güncelleme: 10:20:02
    Bafetimbi Gomis’in parasının yarısı Portekiz'de kaldı!
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    Bafetimbi Gomis’in parasının yarısı Portekizde kaldı!

    Sayısız gol pozisyonundan yararlanamadığı Porto maçını 1-0 kaybeden Galatasaray'da eleştiri okları yönetimi gösteriyor. Gol kralı Gomis'i sadece 6 milyon Euro karşılığında Al Hilal'e satan sarı-kırmızılılar, beklenen transferleri yapamamıştı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Bafetimbi Gomis’in parasının yarısı Portekiz'de kaldı!
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    Bafetimbi Gomis’in parasının yarısı Portekizde kaldı!

    Eldeki tek forvet Eren Derdiyok da sakatlanınca çok büyük bir sıkıntı yaşandı.

    Bafetimbi Gomis’in parasının yarısı Portekiz'de kaldı!
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    Bafetimbi Gomis’in parasının yarısı Portekizde kaldı!

    7 NET GOL FIRSATI HARCANDI
    Tam 7 net fırsatı harcayıp Porto'ya kaybeden Galatasaray sadece 3 puandan değil, 2.7 milyon Euro gelirden de oldu. Böylece sadece 1 maçta, Gomis'ten gelen gelirin yarısına yakını kaçtı.

    Bafetimbi Gomis’in parasının yarısı Portekiz'de kaldı!
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    Bafetimbi Gomis’in parasının yarısı Portekizde kaldı!

    YÖNETİME BÜYÜK TEPKİ VAR
    Sosyal medyada yapılan yorumlarda herkes tek bir konuda birleşti... Taraftarlar, "Eğer Gomis olsaydı Porto'yu kesin yenerdik" dedi. Sarı- Kırmızılılar, forvet alamayan yönetime büyük tepki gösterdi.

    Bafetimbi Gomis’in parasının yarısı Portekiz'de kaldı!
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    • 5
    Bafetimbi Gomis’in parasının yarısı Portekizde kaldı!

    9.5 MİLYON EURO DA KAÇARSA
    G.Saray gruptan çıkamazsa 9.5 milyon Euro geliri de elinin tersiyle itecek. Bu durumda eleştiriler daha da artacak. (Takvim)

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